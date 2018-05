Rodiny by v letadle nikdy neměly sedět odděleně, tvrdí experti

Letecké společnosti, které nutí pasažéry připlácet si za sezení pohromadě, si zahrávají. V případě nouzové situace na palubě totiž může dojít k bezpečnostním komplikacím, uvádí nová zpráva společnosti Royal Aeronautical Society, která se zabývá letectvím. Děti by totiž mohly sedět osamocené a v případě, že by se za nimi rodiče přes půl letadla vypravili, mohl by se zpomalit proces evakuace. Informoval o tom britský Independent.