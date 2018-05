jky, Novinky

V tradičním letovém provozu samozřejmě pilot nemůže jen tak popisovat, jaké tlačítko stisknul a proč. Proto jsme se šéfpilotem Richardem Birasem absolvovali nejen jeden ostrý let, ale stejně tak jsme s ním navštívili nejmodernější letecký trenažér v Czech Aviation Training Centre, kde uspokojil naši zvědavost tím, že detailně popsal, jaká tlačítka musí před samotným letem zmáčknout.

Šéfpilot ČSA Richard Biras

FOTO: Archiv Českých aerolinií

Devětačtyřicetiletý pilot pracuje u ČSA již 22 let, přičemž předtím létal jako vojenský pilot na letounu Mi-21.U Českých aerolinií začínal jako druhý pilot letadel ATR a šéfpilotem ČSA se stal před dvěma lety. Sám už nedokáže odhadnout, kolik letových hodin má v dopravních letadlech nalétáno, ale ví, že doopravdy hodně.

Video

Šéfpilot ČSA předvádí přípravu na vzlet na simulátoru v Czech Aviation Training Centre

„Teď už létám málo, většinou pátky dopoledne. Nejčastěji Paříž, Brusel, Kodaň nebo přes sezónu Nice, občas Moskvu. Teď už je ze mě přece jen trochu více úředník. Jsem sice šéfpilotem, ale létám nejméně,” řekl Novinkám se smíchem Biras.

Krušné chvíle



A jaký měl člověk, který létá desítky let, nejsložitější moment v kokpitu? „To bylo, když mi na ultralightu vysadil motor. To jsem měl poprvé najednou letadlo bez motoru. Naštěstí se mi nic vážnějšího nestalo a podařilo se mi přistát s drobným opravitelným poškozením letadla.”

V dopravním letadle naštěstí nikdy nic podobného řešit nemusel. Tam bývá prý nejnepříjemnější to, když si řeknete, že do přistání nepůjdete na toaletu a vydržíte to a následně vám letiště nedá povolení k přistání a vy musíte kroužit kolem letiště a jen úpěnlivě čekat...