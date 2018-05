Co je dobré vědět

měna arménský dram (100 AMD je cca 5 Kč), ceny jako u nás

časové pásmo: +4 hodiny

pro vstup stačí cestovní pas s platností více než šest měsíců

k řízení stačí mezinárodní řidičský průkaz, na mezinárodně platné předpisy se příliš nespoléhejte

hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem a mezi Arménií a Tureckem jsou uzavřeny

velvyslanectví ČR v Jerevanu nedoporučuje navštěvovat území u hranic s Ázerbájdžánem a oblast Náhorního Karabachu

přímý let Praha Jerevan lze využít od 8. 6. do 7. 9., odlet dvakrát týdně – v út a v pá večer, návraty ve st a v so brzy ráno. Cena jednosměrné letenky od 4555 Kč