V Newcastlu vyroste největší vyhlídkové kolo v Evropě, pokoří i London Eye

V britském Newcastlu do několika let vyroste největší evropské vyhlídkové kolo. Na výšku bude měřit 140 metrů, čímž o pět metrů pokoří aktuálního držitele rekordu, kterým je Londýnské oko. V rámci projektu vyrostou v okolí i restaurace a bary, které by měly do města přitáhnout více návštěvníků, píše britský server Independent.