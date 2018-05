Pavel Orholz, Právo

„Nyní jsme si pořídili historickou osobní loď Pálava z Hamburku. Bude jezdit z Týna nad Vltavou až na zámek Mitrowitz v Kolodějích nad Lužnicí, kde bude pro návštěvníky připravená prohlídka. Bude jezdit pravidelnou linku, to znamená v červnu o víkendech a o prázdninách každý den, ale v pondělí má zámek zavřeno,“ sdělil majitel společnosti Jihočeská plavební David Machart.

Upozornil, že v květnu bude společnost spouštět na vodu pravidelný přívoz z Hluboké nad Vltavou na zámeček Ohrada. „Zůstává stávající linka z Hluboké nad Vltavou do Týna a zpátky i další trasa mezi Týnem a nádrží Kořensko,“ vysvětlil Machart.

I podle něho se zvyšuje zájem o vodní cestu a lodí i turistů každým rokem přibývá. Prý nevadí ani nižší most v Týně nad Vltavou, kterým neprojedou malá plavidla, a Povodí Vltavy by jej mělo do roku 2022 udělat zvedacím. Turisté si budou moci prohlédnout i České Budějovice z nové lodi Rozálie, která bude kotvit na slepém rameni Malše.

Zahájení bude v sobotu



Novinkou letošní sezóny bude i rozšířená provozní doba plavebních komor v úseku České Budějovice–Kořensko. „Se zvyšujícím se počtem plavidel se zvyšuje i poptávka po dalších službách. Pro ty, kteří jsou přímo na palubě, poslouží mobilní aplikace Vltava Resort, ve které vůdci plavidel najdou veškeré informace o vltavské vodní cestě. Najdou v ní také informace o možných turistických cílech na pevnině,“ zmínila ředitelka obecně prospěšné společnosti In Regio Lucie Fialová.

Doplnila, že zahájení sezóny bude v sobotu po 14. hodině v Týně nad Vltavou, v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou i v Purkarci.