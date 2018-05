mšv, Novinky

„Tohle je první krok, jak pomoci našim korálům a ochránit je před naprostým zmizením,“ uvedla havajská senátorka Donna Mercado Kimová, která s návrhem přišla.

„Korály zabíjí mnoho věcí, ale víme, že oxybenzon jim zcela zabraňuje v revitalizaci,“ uvedl vědec Craig Downs, který se problematikou zabývá. „Tohle je první opravdová šance, kterou korálové útesy mají na zotavení,“ dodal. Podle něj nebezpečné látky v kosmetice zabíjejí také ježovky nebo řasy, které jsou důležitou potravou pro mořské želvy. Z korálových útesů proto zcela mizí život.

Škodí i další faktory



Někteří kritici zákazu ale poukazují na to, že lidé by si mohli zcela přestat kupovat opalovací krémy v havajských obchodech, což by vedlo k nadměrnému vystavení slunečnímu záření, spálení kůže a zdravotním obtížím z toho plynoucím.

„Ano, prostředí musíme ochránit, je to naše priorita. Ale studie prokázaly, že významným nebezpečím pro korály jsou také globální oteplování, kontakt s lidmi a tak dále,“ uvedla Sharon Harová, která hlasovala proti zákazu.

Pokud zákaz definitivně projde, což záleží na guvernérově podpisu, začne platit od roku 2021. „S blednutím korálů máme už tolik problémů a v moři je už mnoho kontaminace. Některé opalovací krémy jsou pro mořský život zkrátka toxické,“ dodal vědec z Havajské univerzity Jüan-an Lu.

Kvůli ohrožení korálů dočasně uzavřou například i slavnou pláž Maya Bay v Thajsku. Množství lidí, a mimo jiné i složení některých opalovacích krémů, totiž poškozují i tamní podmořský život. [celá zpráva]