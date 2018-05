mšv, Novinky

„Den za dnem sledujeme, jak lidé zabíjejí naše moře a něco s tím musíme okamžitě udělat,“ uvedl starosta souostroví Antonio Fentini. Množství plastového odpadu nalezeného v moři by mohlo ohrozit status chráněného území — souostroví leží totiž v srdci mořské rezervace v Jaderském moři. Starosta proto návštěvníkům doporučuje, aby využívali znovupoužitelné nádobí nebo nějaké biologicky rozložitelné.

Zákaz, za jehož nedodržení hrozí pokuty od 50 do 500 eur (zhruba 1200 až 12 000 korun), se nevztahuje na plastové lahve. Starosta nicméně doufá, že restrikce přiměje nejen návštěvníky používat spíše skleněné lahve. Do budoucna by chtěl zakázat také nádoby a krabičky z polystyrenu.

Na množství plastu kolem souostroví poukázala organizace Greenpeace. V moři bylo nalezeno zhruba 2,2 kusu plastu na metr krychlový vody, většina z polyetylenu, který se běžně využívá na výrobu igelitových tašek nebo lahví. Hodnota byla vyšší než průměr ve zbytku Itálie, kde na metr kubický vody připadá 0,52 kusu odpadu.

Veškerý nalezený odpad nicméně nemusí pocházet zrovna z Isole Tremiti. „Chci informovat další starosty ostrovů a pobřežních oblastí, aby nás následovali. Pojďme udělat pro naši planetu něco dobrého,“ dodal Fentini.

Plastový odpad je v současnosti velmi aktuálním tématem. Problémy s ním řeší například ostrov Bali, kde jsou jím pokryty pláže. Indonésie je totiž jedním z největších producentů plastového odpadu na světě. [celá zpráva]