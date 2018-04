Miloslav Hradil, Právo

Jubileum připomíná už hlavní expozice nazvaná Pugét pro Floru v pavilónu A, kterou tvoří stovky zavěšených kytic. „Snažili jsme se, aby byla pro návštěvníky tak trochu šokující v tom dobrém slova smyslu,“ uvedl ředitel Výstaviště Flora Jiří Uhlíř.

„Návštěvník ústřední expozice může díky soudobému principu instalace zažít jedinečný kontakt s exponátem. Symbolika narozeninové kytice je Ariadninou nití celé projekce největšího pavilónu olomouckého výstaviště,“ konstatovala její autorka Lucie Radilová z Atelieru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera.

Hlavní expozice letošní jarní Flory nese název Pugét pro Floru.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Interaktivní zóna pod severní galerií pavilónu A nabízí výstavu obrazů nazvanou Kytice – od barokní kompozice po modernu, na jejíž instalaci se podílelo Muzeum umění Olomouc. „Návštěvníci se mohou v pavilónu A těšit i na floristickou show a květinový workshop, který doplní interaktivní stěna, do které může kdokoliv vložit svůj květinový vzkaz Floře. Každý se tak může stát součástí procesu tvorby floristické instalace,“ doplnila Radilová.

Návštěvníci se mohou těšit na retro večer

„Návštěvníci si velmi oblíbili již tradiční večerní prohlídku pavilónu A, která nebude chybět ani v letošním roce. Uskuteční se v pátek a zpestřena bude autorským komentářem. Mimořádně na ni naváže retro večer pořádaný k 60. výročí oslav květinových výstav, jehož součástí bude mj. i recitál Nadi Urbánkové,“ poznamenal Uhlíř.

Na galerii, terase pavilónu A a v pavilónu B mohou návštěvníci spatřit prezentaci českých i zahraničních zahradnických a školkařských firem, představují se tu zahradnické a zemědělské školy a ke zhlédnutí jsou i menší expozice pěstitelů okrasných rostlin.

Jarní Flora přilákala ve čtvrtek do Olomouce první tisíce lidí.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Přehlídku jarních květinových výpěstků nabízí v pavilónu C expozice Českého zahrádkářského svazu, který kromě klasické poradny připravil i interaktivní expozici zahradních atrakcí pro děti.

Souběžně probíhají na olomouckém výstavišti i jarní zahradnické trhy a veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a dalších potřeb Hortifarm. Svou nabídku na nich prezentuje 272 prodejců. V pavilónu H najdou návštěvníci doprovodnou expozici malých hospodářských zvířat. Lidé mohou také obdivovat květinové výsadby v olomouckých parcích, mj. tisíce tulipánů, narcisů, krokusů a hyacintů.

Na výstavu raději hromadnou dopravou

Výstaviště Flora bude otevřeno až do neděle každý den od 9. do 18. hodin. Návštěvníci, kteří přijedou do Olomouce autem, mohou využít parkovací plochu s kapacitou zhruba 1000 míst v areálu obchodního centra Šantovka poblíž výstaviště. Pro autobusy je vyhrazeno parkoviště na ulici Holická za bývalým sídlem dopravního inspektorátu.

Na olomouckém výstavišti začaly ve čtvrtek i oblíbené jarní zahradnické trhy.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst doporučujeme návštěvníkům odstavení vozidel v okrajových částech města a využití městské hromadné dopravy při přepravě na výstaviště,“ řekl Právu mluvčí Městské policie v Olomouci Petr Čunderle.

Na jarní Floru se návštěvníkům vyplatí cestovat vlakem Českých drah. Ty jim nabízejí zvýhodněnou jízdenkou VLAK+ Flora. Sleva činí 50 procent na zpáteční jízdné ze kteréhokoli místa v ČR. Aby byla jízdenka se slevou VLAK+ uznána i pro zpáteční cestu, je nutné si ji nechat označit razítkem ve stánku Českých drah, který je umístěn ve foyeru pavilónu A.