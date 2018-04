mšv, Novinky

„V letošním roce očekáváme, že odbavíme až 17 miliónů cestujících. Na to musí letiště reagovat rozšířením kapacit,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Nová stanoviště bezpečnostní kontroly budou vybavena osmi automatickými a šesti manuálními tratěmi. Díky tomu bude možné ve špičce odbavit až o 40 procent více cestujících než doposud.

Dalšími výraznými novinkami v krátkodobém horizontu budou například dva nové nástupní gaty nebo čtvrtý odbavovací ostrov na Terminálu 2, které by se měly otevřít v příštím roce.

V delším horizontu poté letiště počítá především se stavbou paralelní dráhy nebo rozšířením Terminálu 2 s novými letadlovými stáními a nástupními mosty. „Definitivní rozhodnutí o zahájení výstavby paralelní dráhy a rozšířeného Terminálu 2 padne příští rok a bude vycházet z aktuálního vývoje na trhu letecké dopravy,“ doplnil Řehoř s tím, že po dokončení obou staveb se kapacita letiště navýší až na 21 miliónů odbavených cestujících ročně.

Dlouhodobý plán pak počítá s rozvojem neveřejné části letiště, ale i přilehlými oblastmi, kdy by v areálu mohly vzniknout například nové hotely či kongresové haly. Součástí plánu, který by měl být kompletně realizován do roku 2035, je také kolejové napojení letiště s dalšími částmi města.

Zavede se zákaz kouření



Loni pražské letiště pokořilo rekord a odbavilo přes 15 miliónů cestujících, což je vůbec nejvíce za dobu jeho 80leté existence. Důvodem je podle vedení letiště atraktivita Prahy jako bezpečné turistické destinace, ale také ochota Čechů více utrácet za létání. [celá zpráva]

Novinkou, která byla na letišti představena v týdnu, je pak zrušení veškerých kuřáckých zón v interiérech. Kouření bude možné jen na vyhrazených místech před budovou. Zákaz se má vztahovat i na elektronické cigarety. [celá zpráva]