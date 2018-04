mšv, Novinky

Během druhé světové války se na ostrově vyráběl jedovatý plyn a jeho účinky se měly testovat právě na pokusných králících. Po skončení války byly továrny uzavřeny a zvířata měla být utracena. Pracovníkům se jich ale nejspíš zželelo a vypustili je do volné přírody, kde se kvůli absenci predátorů nekontrolovaně rozmnožila a svému novému domovu tak dali přízvisko Usagi Džima neboli Ostrov králíků.

Obyvatelé ostrova se jen tak odbýt nenechají. Jakmile zavětří, že mají turisté jídlo, nedají jim pokoj.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Guardianu ovšem existuje i druhá verze. Podle ní byla zvířata skutečně utracena a současná populace pochází z osmi králíků, které na ostrov přivezli kolem roku 1971 žáci některé japonské školy. Vypustili je do přírody a dále už je historie stejná — králíci se rozmnožili, až jejich populace dosáhla dnešních vysokých čísel. Oficiálně není jejich počet nikde uveden, předpokládá se však, že jich na ostrově může žít i přes tisíc.

Jídlem nikdy nepohrdnou

Na maličký ostrov ve Vnitřním moři díky nim míří mnoho turistů, kteří jsou králíky mnohdy doslova zavaleni nebo i pronásledováni. Nebýt faktu, že jsou to zvířata tak chundelatá a roztomilá, hordy, které se po ostrově prohánějí, by působily až hororově. „Všude, kam se podíváte, jsou desítky králíků, kteří si to hopkají vstříc lidem s jídlem. V některých skupinách jich může být podle mě i 400,“ uvedla jedna z návštěvnic ostrova Izzie Cosgroveová z Tokia.

Okunošima má specializované obchody, kde mohou lidé králíkům jídlo nakoupit a posléze je krmit. A jak poznamenává Guardian, v Japonsku mají lidé slabost pro vše roztomilé, proto je ostrůvek poměrně turisticky frekventovaným místem. Pravidelně sem jezdí trajekty z malého přístavu Tadanoumi, který spadá pod město Takehara.

Počet králíků se jen odhaduje. Ale zvířat by mohlo být i přes tisíc.

FOTO: Profimedia.cz

Kromě králíků je atrakcí ostrova také muzeum onoho jedovatého plynu, který se zde vyráběl. V okolí je několik turistických stezek, golfové hřiště, plochy pro kempování, ale i pěkné pláže. Jelikož jsou ale zdejší chlupatí obyvatelé nadřazeni všemu ostatnímu, ani dnes sem nemohou návštěvníci dorazit se svými domácími mazlíčky.