mšv, Novinky

Praha



Zdarma do Národního

Národní muzeum u příležitosti 200. výročí svého založení připravilo speciální akci. Při ní budete moci nahlédnout zdarma do vybraných objektů, které pod tuto instituci spadají. V Praze je to mimo jiné památník na Vítkově, Národopisné muzeum nebo Náprstkovo muzeum. Podrobnosti o akci najdete zde.

Den otevřených vrat

Všichni příznivci železnice jsou zváni do zlíchovské výtopny. Návštěvníci si budou moci prohlédnout staré parní i motorové lokomotivy, mimo to ale třeba i historický tramvajový vůz, parní válec nebo hasičskou techniku. Každou hodinu bude také ze Smíchovského nádraží odjíždět do Prokopského údolí a zpět parní vlak. Více najdete zde.

Autobusový den

Malí i velcí jsou zváni na den autobusů, který se uskuteční v sobotu. Na nádraží v Letňanech proběhne prohlídka koordinačního dispečinku, dále také výstava různých autobusů. Jedním historickým se budete moci svézt i na Chvalský zámek, kde se u této příležitosti otevře nová interaktivní prohlídka Emoce. Více informací najdete zde.

Středočeský kraj

Pohádkové prohlídky

Zámek Hořovice zve na víkendové pohádkové prohlídky pro děti. Podíváte se do doby, kdy byl zámek plný kouzel. Setkáte se s dvěma princeznami, které vás památkou provedou a třeba jim na oplátku pomůže zvítězit nad zlem. Kapacita prohlídek je omezena, místo si proto včas rezervujte. Více zde.

Běh parkem

Chcete si i se svými dětmi užít čerstvého vzduchu a pohybu? Vyrazte v sobotu do Průhonického parku, kde se uskuteční běh na třech různě dlouhých tratích. Nejkratší má 800 metrů, nejdelší 4,3 kilometru. Jaro už dorazilo v plné parádě, tak si ho přijďte vychutnat do krásných kulis podzámčí. Více informací naleznete zde.

Jihočeský kraj

Orientační závod

Vezměte své děti na orientační závod, který se uskuteční v Sezimově Ústí. Je vhodný i pro ty nejmenší za doprovodu rodičů. Přichystány budou tři tratě označené fáborky. Všichni účastníci obdrží diplom i drobné ceny. Závod je nicméně možné pojmout i jako procházku. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Pod hladinu

Vyrazte do plzeňského science centra Techmania, kde je od února nová vzrušující expozice nazvaná Pod hladinou. Návštěvníci se na interaktivních exponátech dozví, jaké síly na moři působí, jak vznikají a podobně. Na výstavě si budete moci vyzkoušet vytváření vln, vodních vírů či tsunami. Podrobnosti najdete zde.

Karlovarský kraj

Den sokolnictví

Na Horním hradě se v sobotu uskuteční den sokolnictví a lovectví. Návštěvníci se proto mohou těšit na letové ukázky dravců s přednáškami, nebudou ovšem chybět ani hry a soutěže pro děti a mnoho dalšího. Třeba se právě vaše ratolest stane královským sokolníkem. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Zdarma do Terezína

V rámci 200. výročí založení Národního muzea se návštěvníkům o víkendu zdarma zpřístupní Ústřední depozitáře NM v Terezíně. Podíváte se do míst, kam veřejnost běžně nemůže, třeba do dílen restaurátorů, a o doprovodný program se postarají archeologové. Více zde.

Liberecký kraj

Za králem na zámek

Vydejte se v sobotu na zámek Horní Libchava na akci nazvanou Cestování pana krále. Památkou vás provede samotná princezna, která si pro návštěvníky chystá tajemný příběh. V odpoledních hodinách se uskuteční také představení, při němž se setkáte s mnoha pohádkovými bytostmi. Po celý den bude také otevřena dětská dílna. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Zapomenuté příběhy

V sobotu ožijí na zámku v Ratibořicích málo známé nebo již zapomenutý příběhy ze života někdejších obyvatel. V rámci Mezinárodní dne památek se uskuteční rozšířené prohlídky, které se konají pouze dvakrát v roce. Vzhledem k náročnosti je akce vhodná až pro děti starší 12 let, rezervace předem je nutností. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Panské slavnosti

Na hradě Svojanov se o víkendu uskuteční první letošní akce. Jarní panské slavnosti přinesou postavy z historie, těšit se proto můžete na šermířská vystoupení, ukázky palných zbraní nebo jarních dobových zvyků. Chybět ale nebudou ani dravci či kouzelník. Konají se i samotné prohlídky hradu. Více zde.

Vysočina

Pyšná princezna v Telči

Na zámku v Telči se až do konce srpna koná výstava zasvěcená kultovní české pohádce Pyšná princezna. Ta letos oslaví 65 let od natočení. V expozici najdete zajímavosti z natáčení filmu, kostýmy postav, stylizované dekorace a mnoho dalšího. Více zde.

Jihomoravský kraj

Den Země

V Mikulově se bude v sobotu slavit Den Země. Dějištěm bude Přírodní rezervace vrchu Turold a návštěvníci, malí i velcí, se mohou těšit na zábavné hry o ceny. Mimo to budou po celý den probíhat netradiční prohlídky jeskyně zcela zdarma. Detaily najdete zde.

Olomoucký kraj

Jarní výlet

V sobotu se uskuteční další díl turistické série Větrání, kterou pořádá Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát se účastníci vydají do Moravské brány, pod hrad Helfštýn anebo až do Lipníka nad Bečvou. Sraz zájemců je v 7:35 před hlavním nádražím v Olomouci. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Pohádkové prohlídky

Nová turistická sezóna na zámku v Holešově začne netradiční prohlídkou, která se ponese v duchu večerníčků a pohádek. Během kostýmované prohlídky si návštěvníci prohlédnou interiéry zámku, ale jsou připraveny i soutěže, klaunská show a mnoho dalšího. Akce se koná v sobotu a více se o ní dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Interaktivní výstava

O víkendu se v Bohumíně uskuteční interaktivní výstava, který představí slavného ilustrátora, režiséra a spisovatele Zdeňka Milera, tvůrce Krtečka. Nejen jemu, ale třeba i Kubulovi a Kubovi Kubikulovi bude expozice plná zábavy a her věnovaná. Na dětské i dospělé návštěvníky čekají nejrůznější úkoly, ale i náhled do tvorby legendy českého večerníčku. Více najdete zde.