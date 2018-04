Airbusem vleže? Společnost chystá lůžkovou úpravu svých letadel

Společnost Airbus chystá do některých letadel příjemnou inovaci. Letouny typu A330 by totiž měly podstoupit lůžkovou inovaci, při níž by se nákladový prostor vyměnil za palubu s postelemi. Pokud společnost dostane souhlas úřadů pro leteckou přepravu, mohla by lůžka nabízet od roku 2020, píše Bloomberg.