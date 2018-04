mšv, Novinky

U takového luxusního plovoucího města je prakticky nasnadě, že bude cestujícím po ruce specialista na Instagram. Tuto pozici pro sebe ukořistil Brit Russ Francis a jeho úkolem bude pasažérům poradit, jak pořídit co možná nejlepší snímky, nebo je rovnou vyfotit. A fotit by cestující skutečně měli, jelikož společnost Royal Caribbean, která loď vlastní, by z ní ráda udělala nejfotografovanější parník na Instagramu.

Parník slibuje prakticky nekonečnou zábavu.

FOTO: Profimedia.cz

„Aby něco mohlo být skutečně hodné pro umístění na Instagram, musí to být dostatečně unikátní, aby lidé měli potřebu takový snímek sdílet. A roli hraje více faktorů než jen pěkný pohled. Symphony of the Seas podle mě splňuje všechny aspekty toho, proč by měla být nejfotografovanější lodí na Instagramu,“ myslí si Francis.

Ať už se tato skutečnost naplní, či nikoli, parník je pozoruhodný už teď. Je největší osobní lodí, která kdy byla vyrobena, váží neuvěřitelných 228 000 tun. Na jejích osm palub by se v klidu vešlo až 8000 lidí, první plavby se nicméně zúčastní 6680 cestujících.

Loď má celkem osm palub. Kromě bazénů nabízí třeba i basketbalové hřiště.

FOTO: Profimedia.cz

Zipline je jednou ze zajímavých atrakcí parníku.

FOTO: Profimedia.cz

Plovoucí kolos má 20 restaurací, šest barů — v jednom bude koktejly míchat robot. Dalšími atrakce jsou třeba zipline, lezecká stěna, minigolfové nebo basketbalové hřiště.

Symphony of the Seas je už 25. lodí ve flotile společnosti Royal Caribbean. Na svou první plavbu vyrazí do Středomoří, především kolem pobřeží Španělska, Francie a Itálie. Na podzim se přesune do Karibiku, kde se jejím domovským přístavem stane na rok Miami. Z něj podnikne několik okružních plaveb.