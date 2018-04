mšv, Novinky

Praha



Výtvarná dílna

Vypravte se v sobotu do galerie DOX, kde proběhne rodinná dílna na téma udržitelného rozvoje. Spolu s Gulliverem se vypravte do nejrůznějších koutů naší planety. Z udržitelných materiálů si vytvoříte vlastní plavidlo na cesty vesmírem nebo po Zemi. Vstupné je 90 korun za dítě s dospělým doprovodem. Více najdete zde.

Pohádkový les

Přeskočte v neděli z reality do pohádky a vydejte se na dobrodružnou stezku na Praze 9. Čeká na vás kilometrová cesta plná úkolů, her a soutěží, při nichž se setkáte s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi od rusalek až po vodníky a skřítky. Vstupné je 70 korun. Více zde.

Otevírání lanového centra

Po zimě se otevírá lanové centrum Loděnice Vltava. Přijďte si s dětmi vyzkoušet nízké i vysoké lanové překážky nebo jízdy na kánoích a dalších plavidlech. Pro nejmenší návštěvníky bude připraven skákací hrad a všichni se mohou sejít u táboráků, kde bude možnost opéct si špekáčky. Další informace zde.

Středočeský kraj

Pravěká žranice

Jaké se používaly suroviny před tisícovkami let? Kam se pro ně pravěcí lidé vypravovali a jak je zpracovávali? Poznejte stravování pravěkých lidí v HistoryParku v Ledčicích. Víkendová akce se vám pokusí na tyto otázky odpovědět. V neděli nebude chybět ani pouliční divadlo o pražských pověstech. Podrobnosti zde.

Na hradě s medvědy

V sobotu se bude na hradě Točník zahajovat nová turistická sezóna ve společnosti medvědů Agáty a Martina. Na účastníky čeká zábavná medvědí stezka, soutěže, úkoly, ale také divadelní představy nebo sokolnické ukázky. Program potrvá až do 16:00 hodin. Více se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Filmová zbrojnice

Vydejte se na průzkum bohatě vybavené zbrojnice v Táboře, kde si prohlédnete zbraně a zbroje z mnoha historických období a filmů. Návštěvníci mají možnost vyrazit na komentovanou prohlídku v doprovodu zbrojíře, který prozradí všechny zajímavosti ohledně zbraní. V expozici je možné fotografovat, ale i vyzkoušet si zbraně. Otevírá se v sobotu. Více zde.

Plzeňský kraj

Ptačí den v zoo

Vydejte se v sobotu do plzeňské zoo oslavit ptačí den. Připraven je zábavný i naučný program, který návštěvníkům soutěžní formou představí mnoho zajímavostí z ptačí říše. Lidé s ptačím příjmením budou mít do zoo zvýhodněné vstupné. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Strašidelná pohádka

Vydejte se v neděli s dětmi na pohádku. Městské divadlo Mariánské lázně uvede původní českou pohádku Strašidelný mlýn, která je plná písniček. Setkáte se v ní s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem, ale také s čertem Vilibaldem. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Otevření zoo

V sobotu bude v Zoo Ústí nad Labem zahájena další návštěvnická sezóna. Akce se ponese v ptačím duchu, jelikož připomene výročí založení Lumpeparku, ptačí rezervace, která dnešní zoo předcházela. Ukázky dobových kostýmů doprovodí výtvarné dílny nebo soutěžní a herní stanoviště. Podrobnosti naleznete zde.

Liberecký kraj

Prohlídka krytu

Každou první sobotu v měsíci můžete navštívit největší tamní kryt civilní obrany. K vidění je i jeho původní vybavení, třeba plně funkční strojovna, a mnoho dalšího. Nechybí ani dobové dokumenty, exponáty a fotografie. Poznejte s dětmi dobu, kdy byly podobné kryty civilní obrany běžnou součástí života. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Jarní běh

Vypravte se s rodinou na uvolněný jarní běh do Babiččina údolí. V závodu nejde o výkony, ale spíše o pobyt na čerstvém vzduchu. Soutěžit lze v několika kategoriích, například O mlynářův trdelník nebo O babiččin krajáč. Registrace proběhnou v 8:15 hodin u panské hospody. Více informací najdete zde.

Pardubický kraj

Zahájení sezóny

Letošní zahájení sezóny na zámku Moravská Třebová proběhne tuto sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program v podobě jarmarku s rukodělnými a řemeslnými výrobky, kejklířskými vystoupeními, historickou hudbou nebo divadelně laděnými představeními. Program akce najdete zde.

Vysočina

Pyšná princezna v Telči

Na zámku v Telči se až do konce srpna koná výstava zasvěcená kultovní české pohádce Pyšná princezna. Ta letos oslaví 65 let od natočení. V expozici najdete zajímavosti z natáčení filmu, ale přenese se také do samotného království, kde budou k vidění kostýmy postav, stylizované dekorace a mnoho dalšího. Více zde.

Jihomoravský kraj

Oživená pevnost

V sobotu ožije areál československého opevnění v Šatově dobovým veselím. Připraven je bohatý program, jehož součástí budou ukázky uniforem, zbraní, ale také interaktivní stanoviště pro rodiče s dětmi. Na nich si vyzkoušejí nejen svou kondici, ale také znalosti a další dovednosti. Čeká je skládání puzzlů nebo překážková dráha. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Za ptáky do zoo

Mezinárodní den ptactva se slaví také v olomoucké zoo. Jeho cílem je ochrana těchto živočichů a upozornění na největší nebezpečí, která je ohrožují. Na návštěvníky zahrady čeká naučná stezka, při níž se seznámí se životy opeřenců z české přírody. Akce trvá až do neděle. Další informace zde.

Zlínský kraj

Výtvarná dílna

Dorazte do kroměřížského zámku na výtvarnou dílnu, která se nechce v duchu starých mistrů. První z pravidelných akcí bude sobotní portrétní variace. Ve workshopu se zaměříte na zobrazení emocí a nálady budete objevovat právě v obrazech starých mistrů. Místo si rezervujte předem. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Ptačí den v Ostravě

Ptačí den se bude v sobotu slavit také v ostravské zoo. Kromě sníženého vstupného pro návštěvníky s ptačím jménem je připravena například ornitologická procházka, komentovaná krmení a později odpoledne také nejrůznější soutěže a hry s ptačí tematikou, například poznávání ptačího peří nebo vajec. Více informací naleznete zde.