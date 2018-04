mšv, Novinky

Tunel vede zhruba 30 metrů hluboko do skály, kde se nachází jakási rotunda nebo obřadní komora. A přes mistrnost, s jakou jsou stěny lasturami obloženy, nemá nikdo ani ponětí, kdy tohle místo vzniklo a z jakého důvodu.

„Lidé z toho šílí,“ tvrdí Sarah Vickeryová, která do grotty chodila už jako dítě, a když byla v roce 2001 na prodej, koupila ji. „Trvají na tom, že musíme něco vědět, že existují záznamy. Ale neexistují. O historii před objevením nevíme vůbec nic,“ dodává Vickeryová s tím, že i pro samotné obyvatele Margate byl nález velkým překvapením.

Někdo v ornamentech vidí pouhé vzory, někdo symboly.

O romantickém tunelu nikdo nevěděl až do roku 1830, kdy si jistá rodina Newloveů pronajala zdejší půdu a jejich děti grottu objevily. Veřejnosti se objekt zpřístupnil o osm let později.

Templáři, nebo pohané?



Mnozí se domnívají, že grotta by mohla pocházet z 18. století, kdy podobné často umělé jeskyně vznikaly jako architektonická ozdoba větších sídel. Vickeryová ovšem upozorňuje, že i v té době se v okolí nacházela jen zemědělská půda bez jakýchkoli soukromých usedlostí.

Grotta je o to zajímavější, že je vyložena lokálními mušlemi. Konkrétně jich je přes 4,5 miliónu. „Tehdy byly v módě exotické věci, aby lidé ukázali, kam cestovali,“ dodává majitelka s tím, že lastury ale pocházejí z místních pláží.

Grotta byla objevena náhodou v roce 1830.

Má grotta znázorňovat tunel života a smrti? Jedná o se pohanský chrám, nebo soukromou svatyni? Vickeryová už slyšela všechny teorie. „Je to jako koukat do mraků, každý vidí něco jiného. Jsou lidé, kteří tu vidí vzory, pak ti, kteří spatřují nějaké symboly. Mluví se o templářích. My chceme zůstat neutrální a necháváme návštěvníky, aby se rozhodli sami za sebe,“ řekla.

Jeskyně v kentském Margate je otevřená denně od 30. března do 28. října. Dospělí za vstup na tajemné místo zaplatí pouhé 4 libry, tedy zhruba 115 korun.