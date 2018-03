mšv, Novinky

Svou cestu zahajuje vlak ve vesničce Alpnachstad u Lucernského jezera. Pasažéry vozí na rozeklaný vrchol Pilatus, po kterém se železnice také jmenuje, už téměř 120 let. Ročně si tenhle zážitek nenechá ujít na 300 tisíc lidí, uvádí Daily Mail. Cesta uchvátí i ty, kteří se obvykle bojí výšek. „Byla to strhující jízda a výhledy do krajiny jsou naprosto úžasné, ať se podíváte kamkoli,“ uvedl pro agenturu Caters News Eric Sanchagrin, který video pořídil.

Hora Pilatus, na níž podle legend žili draci, se stala vyhledávanou turistickou atrakcí poté, co vrchol v roce 1868 navštívila britská královna Viktorie. Tehdy cestu zdolala na koňském hřbetu, ale bylo jasné, že kvůli návštěvníkům se bude muset přijít s komfortnějším a lepším způsobem přepravy.

Železnice funguje už skoro 120 let.

S návrhem na výstavbu železnice přišel inženýr Eduard Locher, jehož firma se podílela i na vybudovaní starého Gotthardského tunelu, ve své době nejdelšího tunelu na světě. Ačkoli tehdy připadal spoustě lidem nápad na železnici, která dosahuje sklonu až 48 procent, zcela šílený, podařilo se ho nakonec zrealizovat.

„Dráha začíná na úpatí hory ve vesnici a končí skoro až na samém vrcholu ve výšce 2073 metrů,“ dodává Sanchagrin s tím, že vlak při cestě trochu vrže, ale jinak je až překvapivě tichý. Na rychlost se tady samozřejmě nehraje, vagón se cestou na vrchol příjemně courá, aby měli cestující čas užít si výhled na úchvatnou krajinu švýcarských alp.

Jízda vlakem v sobě spojuje adrenalin i úchvatné výhledy.

Ve Švýcarsku je ale pozoruhodných železnic mnohem více. Jezdí zde údajně nejpomalejší rychlík na světě nazývaný Glacier Express. Ten sice nepřekonává tak výrazné převýšení, ale zato má velká okna, která nabízejí cestujícím panoramatický výhled do okolí. Kompletní cesta trvá až osm hodin a vede ze Svatého Mořice do slavného Zermattu, nad nímž se tyčí ikonická hora Matterhorn.