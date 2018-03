jky, Novinky

„Určitě neexistuje lepší způsob, jak oslavit osmileté výročí trasy Praha–Dubaj, než uvedením dalšího letu. Od startu našeho prvního letu na této trase se setkáváme s neustále rostoucí poptávkou, která demonstruje, že Češi oceňují cestovní zážitky s Emirates,“ uvedl manažer aerolinek pro ČR Bořivoj Trejbal.

Celoroční let nabídne konfiguraci ve třech třídách, konkrétně osm privátních kabin ve First Class, 42 polohovatelných sedadel v Business Class a 310 míst v Economy Class. Let EK138 bude odlétat z Prahy ve 21:35 a v Dubaji přistane v 5:30 následujícího dne, kde budou mít cestující možnost užít si den už od samotného rána.

Zpáteční let EK137 poletí z Dubaje v 15:30 a do Prahy přiletí v 19:55. Druhý let zlepší spojení Prahy s dalšími destinacemi v síti aerolinek, například oblíbeného Ho Či Minova města ve Vietnamu, Phuketu v Thajsku, Rangúnu v Myanmaru či Phnom Penhu v Kambodži. Do těchto a mnoha dalších míst v Asii, Africe a u protinožců se čeští turisté dostanou pohodlněji díky tomu, že nebudou muset čekat na navazující spoj v Dubaji přes noc.

Business class Emirates na palubě Boeingu 777-300ER

FOTO: Emirates

„Jako české zastoupení Dubaje tento krok vítáme. Věříme, že nová linka přispěje k dalšímu zájmu o Dubaj mezi páry nebo rodinami s dětmi,” uvedl Jan Osúch z agentury Travel Advance, která je oficiálním zastoupením dubajského vládního úřadu pro turismus v ČR.

Na palubě mohou pasažéři využít systém nabízející až 3500 kanálů audiovizuální zábavy, mimo jiné nejnovější filmy, seriály, hudbu, audioknihy a hry. Dostupné by mělo být i bezdrátové připojení k internetu. Emirates pak nabízejí i štědřejší hmotnostní limity na zavazadla než většina aerolinek na českém trhu.

Nový let doplňuje již existující linku EK139 provozovanou letounem Airbus A380, který denně odlétá z Dubaje v 8:35 a přistává v Praze ve 13:00, následně odlétá z Prahy jako EK140 v 15:55 a přistává v Dubaji ve 23:50.