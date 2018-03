Petr Veselý, Právo

Za dobrých lyžařských podmínek se v Hintertuxu jezdí na 60 kilometrech převážně svižných tratí (77 % červených, 3 % černých a 20 % modrých). V létě si zalyžujete jenom na vrcholu ledovce, kde bývá podle podmínek upravených na 12 až 20 km sjezdovek, u kterých zůstává v provozu až 10 vleků.

I když se středisko snaží o co nejlepší údržbu sněhu, jeho kvalita logicky není tak dobrá jako v plné sezóně. Tohle svezení je zkrátka pro opravdové nadšence, kteří se bez lyžování neobejdou ani v létě.

Nebezpečná planina

Kdo má rád poklidné pohodové lyžování jako třeba já, ten si s chutí zajezdí v horním patře areálu, na širokých a přehledných červených tratích, které se nacházejí pod vrcholy štítů Olperer (3474 m) a Gefrorene Wand (3250 m) směrem k horské chatě Tuxer Fernerhaus. Najdete tu také freeridové terény a ve výšce 3 200 metrů i snowpark (na Hintertuxu mají v plné sezóně také park pro začátečníky a pro děti).

Hintertux je místem pro opravdové nadšence do zimních sportů.

FOTO: Profimedia.cz

Sníh, který ve slunci hezky jiskřil, lákal člověka k tomu, aby se zkusil projet i mimo upravené tratě, přímo po poklidné ploše ledovce. Před tím mě ale varoval můj instruktor. Už mnohokrát se stalo, že se lyžař propadl slabší vrstvou sněhu do ledovcové štěrbiny a vážně se zranil.

Ježdění po modré sjezdovce s dětmi si užijete v okolí stanice lanovky Sommerbergalm, kde jezdí sedačky. Hezké tratě jsou i pod Grosser Kaserer, ale dítě musí zvládnout vedle sedačky i kotvu. Jinak tu děti mají svůj areál a další vymoženosti, které jsou ale ve většině dobrých lyžařských středisek už dnes běžné.

Za dobrého počasí je krásná vyhlídka z panoramatické terasy vedle stanice Gefrorene Wand (3250), odkud vidíte nejen okolní Alpy, ale také Grossglockner (3 798 m) nejvyšší horu Rakouska. Ten pohled si můžou užít i starší lidé nebo lidé s tělesnými hendikepy, protože na terasu vede přímo ze stanice lanovky výtah.

Působivých kulis Hintertuxu využil tým populárního zpěváka Eda Sheerana, který tu natočil romantický videoklip k hitu Perfect. Pravda, horské chaty ověšené vánočními světly vypadají ve skutečnosti mnohem civilněji a světýlka nemají ani o Vánocích. Ale krásnou krajinu nikdo nemusel dělat hezčí.

Krásné počasí a blyštivý sníh lákají k ježdění po neupravených sjezdovkách. To se ale často nevyplácí.

FOTO: Petr Veselý, Právo

V průběhu dopoledne se nebe zatáhlo, pak začal foukat silný mrazivý vítr, a nakonec došlo i na husté sněžení. Počasí se tady v horách umí změnit velmi rychle. To je daň za vysokou nadmořskou výšku a jistotu sněhu.

Někdy pomůže, když sjedete do spodních „pater” areálu, ke stanici Sommerbergalm a na sjezdovky směrem k Tuxer Joch (2460), nebo do jiného, níže položeného lyžařského střediska, kterých je v Zillertalském údolí opravdu dost (Eggalm, Finkenberg, Mayrhofen, Mühlbach, Zell am Ziller, Gerlos, Wald-Königsleiten, Hochkrimml a další).

Velký výběr středisek v údolí je i příčinou toho, proč na Hintertuxu obvykle nebývá takový nával lidí jako třeba na Stubaii, a to ani v exponovaných dnech. Výjimkou může být začátek sezóny (říjen, listopad), kdy se jinde ještě nelyžuje. Mnohem klidněji tu naopak bývá na jaře a v závěru sezóny. To je ideální doba, kdy si to tady doopravdy užít, zvlášť za hřejivého jarního počasí.

Co se týče běžkařů, ti se vyřádí spíš dole v údolí nebo v dalších střediscích než na ledovci. V celé oblasti Zillertalského údolí najdete přes 200 km běžeckých stop. Mezi ty oblíbené patří Tux – Finkenberg, Mayrhofen – Hippach, Zell – Gerlos, Ginzling, ale i řada dalších.

Neobvyklé zážitky z jeskyně

Poobědvali jsme na chatě Tuxer Fernerhaus, kde mají i místnost se stoly pro ty, kteří si vzali jídlo s sebou. Horšího počasí jsme využili k návštěvě Ledovcového paláce. Jen jsem si místo přezkáčů obul pohorky. Plastové lyžařské boty totiž v paláci na ledových úsecích cesty a na kovových žebřících mnohem víc kloužou.

Ledovcová jeskyně nabízí nevšední zážitek.

FOTO: Tirol Werbung/Zillertal

Ledový palác najdete asi 200 metrů od horní stanice lanovky pod vrcholem Gefrorene Wand. Lístek koupíte v bílé budce u stanice na hodinovou prohlídku (21 eur pro dospělé anebo 13 eur pro děti).

Jeskyně vznikla přirozeně a leží zhruba 30 metrů hluboko v ledovci. Najdete v ní ledové krápníky, soutěsky, zamrzlá jezírka, kapličku, zkrátka spoustu zajímavých ledových útvarů, které jsou kvůli většímu efektu nasvícené různě intenzívními světly, včetně těch barevných.

Stáří ledu odhadují odborníci i na tisíc let.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Odborníci odhadují, že spodní vrstvy ledu budou staré zhruba 1000 let. Pamatují tedy ještě dobu, kdy Přemyslovci vyvraždili Slavníkovce. Velmi kuriózním zážitkem byla v jeskyni plavba podzemním kanálem na gumovém člunu. Ale lze se po něm projet také v kajaku nebo na surfovacím prknu a otužilci ho můžou dokonce přeplavat. Ledový palác je otevřený po celý rok, tedy i v létě.