mšv, Novinky

Bistro, které je otevřené od roku 2016, dává hostům na výběr. Buď mohou zaplatit klasicky penězi, nebo v restauraci hodinu pracovat. A nemusí pouze mýt nádobí, mohou také vyřizovat objednávky nebo uklízet stoly. Záleží na době, ve které návštěvníci dorazí, a co je tedy potřeba udělat. Podle Daily Mailu využilo možnosti si jídlo odpracovat už na 500 lidí.

Tokyo restaurant Mirai Shokudo lets customers eat for FREE - https://t.co/pjwQIyAU1b pic.twitter.com/KAAUrgad0p — Tokyo Daily News (@tokyodailynews0) 10. března 2018

Jedinou stálou zaměstnankyní je majitelka bistra Sekai Kobayashiová, která se dříve živila jako programátorka. „Mým kolegům vždy chutnala jídla, která jsem vařila. Přivedlo mě to k myšlence, že si otevřu vlastní restauraci. Než jsem se však k tomu odhodlala, nasbírala jsem nějaké zkušenosti v jednom restauračním řetězci,“ tvrdí Japonka.

Kobayashiová dodává, že by se nikdo neměl bát k něčemu podobnému odhodlat. „Lidé, co hledají práci, se bojí, že pokud si zvolí špatně, zničí jim to zbytek života. Ale je v pořádku, když v průběhu změníte směr. Může vás to dovést k něčemu, v čem budete opravdu silní. To se stalo mně,“ uvedla restauratérka.

Restaurant lets customers eat for FREE - but there's a catch https://t.co/S0s0sSlvyN — jmma (@jmma66) 10. března 2018

Možnost odpracovat si svou objednávku nemají pouze Japonci, ale také cizinci. Lidé mají ale také možnost v restauraci pracovat, i když zaplatí penězi, a v podstatě tak darovat jídlo někomu jinému.