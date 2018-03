Praha



Festival světových chutí

Poznejte v sobotu dobroty z různých koutů světa. Na Festivalu delikátních chutí, který se koná na Novoměstské radnici, najdete delikatesy z Asie, Mexika, ale třeba i bližšího Tyrolska či Maďarska. Na své si přijdou milovníci slaného i sladkého, horkého i studeného. Vstup na akci je zdarma. Více zde.

Festival Kolem světa

Do Prahy se vrací cestovatelský festival Kolem světa. Uskuteční se na letňanském PVA Expo a nabídne možnost podívat se během dvou dní na nejrůznější místa naší planety. Na návštěvníky čekají přednášky, komentované projekce, výstava fotografií a mnoho dalšího. Z destinací se přenesete například na Island, Aljašku, do Íránu či Barmy. Podrobnosti najdete zde.

Praguemarket

Zajímá vás český design? Pak navštivte v sobotu březnový Praguemarket na náměstí Republiky, kde se představí desítka tuzemských tvůrců. Prodejní přehlídka autorských výrobků nabídne třeba šperky, módu, kabelky, ale také skvělé street foodové jídlo a pití. Další informace najdete zde.

Středočeský kraj

Den s Mírou

Pokud plánujete vyrazit v sobotu na zámek Veltrusy a prohlédnout si výstavu Váhy, míry, závaží, možná budete mít možnost získat snížené vstupné. Tedy v případě, že se jmenujete Míra, Mirek, Miroslav, Mirka a podobně. Pro tyto jmenovce je totiž přichystána speciální akce na oslavu jejich svátku. Zámecká kavárna a restaurace zase nabídne akce Jez s Mírou či Pij s Mírou. Podrobnosti zde.

Koncert pro varhany

Vyrazte v neděli za kulturou. Na zámku Dobříš se ve večerních hodinách uskuteční benefiční koncert pro obnovu tamních varhan nazvaný The best of slavných českých a světových melodií, který nabídne známé melodie v originálním zvukovém provedení. Vystoupí mimo jiné i houslista Jaroslav Svěcený anebo orchestr složený z příčných fléten. Vstupné je 250 korun. Více zde.

Jihočeský kraj

Velikonoční výstava

Přijďte se naladit na nadcházející Velikonoce na tematickou výstavu, která se koná v Českých Budějovicích. Prohlédnout si budete moci stovky kraslic malovaných různorodými technikami. Nejvíce zastoupenou je takzvaná vosková batika a další. Do Velikonoc se v Jihočeském muzeu uskuteční ještě nejrůznější tematické akce. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Vepřové hody

Přijďte si pochutnat na vepřových specialitách. V Centru Caolinum v Nevřeni se o víkendu uskuteční vepřové hody, které nabídnou tradiční zabijačkové speciality, ale na své si přijdou i milovníci sladkého. Pro ně budou nachystány české buchty a koláče. Akci doprovodí i kapela, takže bude možnost si zatančit. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Denní i noční prohlídky

Zámek Valeč nespí ani v zimní sezóně a až do konce března pořádá prohlídky. Od středy do čtvrtka jsou možné volné denní prohlídky bez průvodce, v pátek a sobotu se konají noční prohlídky s lucernami, čímž místo získává na tajemné atmosféře. Končí ve 23:00 hodin. Více se dozvíte zde.

Ústecký kraj

Krušnohorská třicítka

O víkendu se uskuteční tradiční dálkový běh na lyžích Krušnohorská třicítka. Zatímco v pátek se uskuteční menší verze na pouhých 15 kilometrů volnou technikou, hlavní závod odstartuje v neděli. Akce se koná v Novém městě v Krušných horách a v případě příznivých podmínek se uskuteční také druhý ročník závodu na takzvaném fatbiku. Podrobnosti najdete zde.

Liberecký kraj

Překážkový závod

V Jizerkách se v sobotu uskuteční první ročník náročného běžeckého závodu Bedřichovský bastard. Celá sedmikilometrová trať vede podél obce, ale nenechte se zmást délkou, bude se běhat na sjezdovku, ale i přes překážky a údajně půjde o nejdrsnější závod českého severu. Registrace budou otevřené i na startu. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Žabí běh

Chcete se po dlouhé zimě pořádně protáhnout? Vyrazte na Žabí běh na Prachově. V netradičním závodě si hned na startu odhadnete a stanovíte čas, za který trasu zdoláte. Nevyhrávají proto ti nejvytrvalejší a nejrychlejší, ale ti s nejlepším odhadem. Akce se koná u příležitosti Národního dne žab. Více se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Večerní sáňkování

Myslíte si, že je sáňkování zábava jen pro děti? O opaku se můžete přesvědčit na Dolní Moravě, kde se nejen každou sobotu po uzavření sjezdovek koná osvětlené večerní sáňkování. Ze stanice lanovky U slona si užijete 2,5 kilometru dlouhý sjezd. Nezapomeňte si však vzít brýle, rukavice a i helmu. Podrobnosti zde.

Vysočina

Čokoládový festival

Od pátku do neděle se bude v Havlíčkově Brodě konat festival zasvěcený čokoládě. Setkáte se na něm s jejími nejrůznějšími formami, ať už v podobě pralinek nebo v pivu, palačinkách i kosmetice. Kromě degustací jsou ale připraveny i workshopy, vaření s čokoládou a mnoho dalšího. Otevírací časy a další informace zde.

Jihomoravský kraj

Výstava vín

Na Moravě se v sobotu uskuteční hned několik výstav vín. Jedna z nich v Židlochovicích, kde proběhnou ve dvou sekcích soutěže malovýrobců i profesionálů z Moravy a Dolního Rakouska. Na akci nebude chybět ani občerstvení či tombola. Další z výstav se uskuteční například v Mikulově, kde najdete zhruba 600 vzorků od malých i velkých producentů. Informace najdete zde a zde.

Olomoucký kraj

Přerovská padesátka

Nazujte pevné boty, do batohu dejte svačiny a vyrazte v sobotu na 38. ročník pochodu Přerovská padesátka. Start je v 7:00 hodin od sokolovny. Pokud se necítíte na dlouhou trasu, můžete zvolit i kratší, která povede městem. Akce je součástí projektu 130 let Klubu českých turistů. Podrobnosti zde.

Zlínský kraj

Ochutnávka vín

Pokud dostanete v sobotu chuť na skleničku vína, vyrazte do Uherského Hradiště, kde se uskuteční přehlídka vinařů. Za 200 korun budete moci celé odpoledne degustovat vystavená vína. Kromě ochutnávek se ale dozvíte i o základních vadách vína, vyzkoušíte si i hodnocení vzorků během řízeného koštu. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Komentovaná vycházka

Projděte se v neděli na čerstvém vzduchu a načerpejte nové poznatky. U brány Slezkoostravského hradu bude v 9:00 hodin začínat komentovaná prohlídka, během níž se dozvíte zajímavosti o Slezské Ostravě a jejích dolech. Akce bude završena výstupem na haldu Ema, z níž se účastníkům naskytne pohled na celé město. Více najdete zde.