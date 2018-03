Do depozitáře od konce března

Depozitář Národního technického muzea v Chomutově zahajuje sezónu 30. března. Otevřeno bude do 28. 10. vždy od čt do ne od 9 do 17 hod. Vstupné 110 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč. Přístup do oploceného areálu je možný pouze po značené trase z Černovické ulice z prostoru parkoviště nákupního centra Globus (směr Karlovy Vary).

muzeum-chomutov.cz