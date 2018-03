Holešov letos zrekonstruuje přístupový most do zámku

Radnice v Holešově letos zrekonstruuje přístupový most do zámku. Práce přijdou na necelých sedm miliónů korun, začnou pravděpodobně na jaře. Předloni byl pod současnou mostní konstrukcí vedoucí přes bývalý vodní příkop objeven původní most ze 17. století, který patří mezi pět nejstarších na Moravě. Jeho renesanční a barokní klenby čeká stabilizace a oprava, uvedl starosta Rudolf Seifert