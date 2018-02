Řeka, nacházející se v provincii Meta, je přes léto velkým turistickým tahákem. Vidět ji zbarvenou je pro mnohé životním zážitkem a možnost spatřit ji v pestrobarevném hávu je zhruba od konce července do listopadu.

Nejvýraznější barvou pohádkového toku je rudá, to kvůli rostlinám z čeledi nohonitcovitých, druhu sladkovodních bylin, které vyhlížejí spíše jako mořské řasy. Rostou ve všech rychle proudících řekách v tropech.

Ve skutečnosti se tedy nemění samotná barva vody, za nevšedním výjevem stojí kvetoucí byliny, které tok mění v přírodní hříčku. A komu by to snad bylo málo, najde na řece i řadu vodopádů a skalních útvarů.

