Psalo se září 1938 a korunovační klenoty nebyly v Praze v bezpečí. Už během léta bylo jasné, že se situace zhoršuje velkou rychlostí a tato národní památka nevyčíslitelné hodnoty by mohla být v ohrožení. Právě proto bylo rozhodnuto o tom, že by se měly přemístit z Korunní komory v katedrále sv. Víta na jiné místo. Tím místem bylo Slovensko, konkrétně oblast Žiliny a jejího okolí. Začala operace, která o mnoho let později vstoupila do povědomí veřejnosti pod smyšleným názvem KFC. Nevěštila příchod kuřat z Kentucky, ale měla být zkratkou pro pojem „Klenoty Fascinující Ceny”. A ty byly v ohrožení více než kdy jindy.

Před pádem ze srázu do potoka vůz údajně zachránilo blízké mostní zábradlí. vedoucí Archivu KPR Jakub Doležal

Dočasné přestěhování korunovačních šperků a dalších cenností na Slovensko se zdálo jako dobrý nápad. Držitelé klíčů byli požádáni o jejich odevzdání, což také učinili. O celém plánu, za kterým stál ministerský rada Kanceláře prezidenta republiky Karel Strnad, vědělo jen nesmírně málo lidí. Přesně 19. září 1938 byly klenoty vyzvednuty ze svého úložiště, přemístěny do dubové truhly, která byla zamčena a zapečetěna. A ještě téhož dne se vyjelo na Slovensko.

Klenoty vezly do Žiliny dva vozy Tatra. Ozbrojená posádka zřejmě jen tušila důležitost této tajné noční mise, obsah bedny podle dostupných informací neznala. Shodou nešťastných okolností došlo ale při přepravě korunovačních klenotů k nehodě, která mohla skončit skutečně tragicky.

Vnitřek trezoru v Rajeckých Teplicích nyní připomíná historické události roku 1938.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Těžko říct, zda se na nehodě, k níž došlo nad ránem 20. září v hlubokých javornických lesích, podepsala více mlha a zhoršená viditelnost, nebo únava jednoho z řidičů, který na křižovatce špatně odbočil a ve snaze co nejrychleji dohnat své kolegy zezadu naboural do čekající Tatry s klenoty. Před pádem ze srázu do potoka vůz údajně zachránilo blízké mostní zábradlí,“ prozradil Novinkám vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Jakub Doležal, který se zajímavým příběhem klenotů v době republiky zabývá.

Nakonec však šperky úspěšně dorazily až do Žiliny, kde byly uloženy do trezoru pobočky Národní banky. Historické zdroje se trochu liší v úloze tehdejšího hotelu Velká Fatra, dnešního Aphrodite Palace v Rajeckých Teplicích. I zde totiž byla podle záznamů ukryta část cenné zásilky z Pražského hradu. Podle Jakuba Doležala sice nešlo o korunovační klenoty, ale mělo jít o umělecké předměty z hradních sbírek, možná i nějaké významné dokumenty.

V tomto trezoru se v roce 1938 ukrývaly cennosti z hradních sbírek

Na Slovensku však mají mnozí za to, že v trezoru dnešního hotelu Aphrodite Palace byly po určitou chvíli i samotné korunovační klenoty: „Po žilinské bance byly klenoty ukryté v trezoru hotelu Velká Fatra v Rajeckých Teplicích, kam je odvezl Jozef Kynera ze Žiliny, který vlastnil na Hollého ulici opravnu aut, garáže a měl i autodopravu,” stojí v materiálech turistické informační kanceláře města Žilina.

Místnost kabaretu uvnitř hotelu Aphrodite Palace v Rajeckých Teplicích. Pokud byste hledali vstup do onoho trezoru, je maskovaný obyčejnými dveřmi (na snímku vlevo).

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Trezor nacházející se v hotelu Aphrodite Palace byl zrenovován a byl přetvořen ve stylový salonek. Na zdech přitom visí výjevy připomínající nebezpečnou cestu českých korunovačních klenotů na Slovensko. Hotel populární u Čechů svou historickou chloubu ukrývá vedle místnosti kabaretu a trezor je maskován běžnými dveřmi. Teprve když je otevřete, objeví se před vámi masivní bezpečnostní dveře. Abyste s nimi pohnuli, musíte se zapřít a pořádně zatlačit.

Vstup do trezorové místnosti v Cabaretu Aphrodite v Rajeckých Teplicích.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

„Lidé o této místnosti často nevědí, jen výjimečně se nás někdo zeptá, zda by ji mohl vidět. V takovém případě samozřejmě vycházíme vstříc. Hosté k nám jezdí primárně za teplou léčivou vodou, která má blahodárné účinky hlavně na pohybový aparát. Když si ale chtějí své relaxační zážitky proložit drobnou exkurzí do historie, rádi jim místnost ukážeme,” řekla Novinkám manažerka hotelu Silvia Ďuranová.

Termální lázně Aphrodite v Rajeckých Teplicích.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Ať už byly v oné místnosti korunovační klenoty, anebo jiné velmi vzácné předměty z hradních sbírek, jistě je zajímavé se na toto místo podívat na vlastní oči. Cennosti si tu však rozhodně dlouho nepobyly. Už 5. října putovaly korunovační klenoty i všechny ostatní vzácnosti zpět do Česka, protože se situace na Slovensku nevyvíjela ani trochu dobře. Vše totiž spělo k vyhlášení autonomní slovenské vlády a protičeské nálady byly všudypřítomné. Operace KFC tak skončila přibližně po dvou týdnech a korunovační klenoty měly čekat další neklidné roky přímo v Praze.