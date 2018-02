S myšlenkou na vybudování iglú vesničky přišel manažer a vlastník jedné z restaurací v San Simone Davide Midali. Inspiroval se Švédskem, kde něco podobného viděl, ale prvně myšlenku bral jako pouhý vtip. Když začal se stavbou, rozhodli se mu pomoci také čekatelé na azyl, kteří přebývali v přilehlém hotelu.

„Když mě někteří z nich viděli, jak vytvářím velké bloky sněhu, rozhodli se přiložit ruku k dílu, abychom dosáhli společného cíle. Iglú den po dni rostla, stavba každého nám zabrala zhruba čtyři dny,“ tvrdí Midali.

Šance je i do budoucna, ale vrtkavá

Když se lidé z okolí o nové atrakci doslechli, rozhodla se řada z nich skiareál navštívit, což ho postupně přivádí zpět k životu. „Výhled byl takový, že jsme letos měli nadobro zavřít. Pár lyžařů sem přijelo maximálně o víkendech. Ale díky Davidovu nápadu se tenhle problém částečně vyřešil. Lidé se o San Simone zajímají, někteří chtějí v iglú zůstat i přes noc,“ tvrdí šéf lokální turistické organizace Cristian Palazzi.

Dodal, že si však nemůže být jistý, zda to do budoucna bude na úplnou záchranu střediska stačit. I tak je to ovšem velký krok, protože nebýt iglú, areál by byl uzavřen už dnes.

Od poloviny ledna, kdy se iglú vesnička otevřela, už dorazily stovky lidí. Ubytovat se zde může maximálně 17 lidí. Návštěvníci nicméně pomohli také zdejším podnikům - kavárnám a restauracím, které začaly opět vydělávat.

„Potkali jsme někoho, kdo nám řekl, že v San Simone je to nádherné. Zajímala nás především ta iglú. Prohlédla jsem si stránky a nakonec dorazila s rodinou. Je škoda, že se zdržíme jen jeden den, dokážu si zde představit strávit celý týden. Je tu krásně,“ řekla Shirley Tobaleová, která dorazila z Říma.

Páry navíc mohou využít nabídky, kdy za 100 eur na osobu povečeří, přespí v iglú, mají v ceně i snídani, a navíc se s lokálním průvodcem mohou vypravit na túru na sněžnicích.