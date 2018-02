Jak se tam dostat?

Do Namibie se létá z Prahy přes Frankfurt, Mnichov nebo Amsterdam. Ústřední namibijské letiště Hosea Kutako International Airport se nachází v hlavním městě Windhoek a do centra to trvá přibližně 40 minut. Odvoz vám zařídí autopůjčovna, u které máte rezervované auto. Let je poměrně dlouhý a vzdálenosti jsou v Africe velké, proto je dobré vyjet minimálně na 14 dní.

Kdy tam jet



Když je v Evropě období léta, v Africe mají zimu. Do Namibie lze vycestovat kdykoliv během roku, má nejsušší klima v celé jižní Africe. Nejvyšší teploty jsou od prosince do března (období léta), pro někoho to ale může při cestování autem představovat až nepříjemné horko.

Duben a květen jsou zde příjemné podzimní měsíce, kdy je přes den průměrně okolo 25 stupňů a příroda je zelená. Během dne vám ale v rozpálené poušti bude horko i v těchto měsících. Od června do září je období sucha a kalendářní zima, teploty mohou v noci klesnout až ke 3 stupňům Celsia.

Kde se ubytovat



Ve městech jako Windhoek nebo Swakopmund se můžete ubytovat v hotelech nebo v penziónech. Na cestách najdete lodže (kempy), ve kterých můžete buď kempovat s vlastním stanem, nebo si lze půjčit auto s veškerým kempovacím vybavením a stanem na střeše, anebo bydlet v pokoji s postelí. Vše je upravené a čisté.

Každé auto má své kempovací místo s vlastním ohništěm a sociálním zařízením. Žádné tlačenice ve společných umývárnách, ale opravdu luxusní kempování s nádherným a romantickým výhledem do přírody. Při cestování po Africe je důležité plánování. Dojezd do lodže si načasujte tak, abyste ho stihli do západu slunce.

V Africe se důrazně nedoporučuje jezdit za tmy, a to kvůli zvěři (zejména antilopám), která vám může skočit do cesty. Navíc zde existuje moc hezká tradice, tzv. sundowner, kterou si zamilují všichni fanoušci sluníčka a alkoholu. Před západem slunce vyjedete na nejbližší kopec nebo se usadíte na terase či jakkoliv jinak si zajistíte dobrý výhled, otevřete láhev tekutého štěstí a vychutnáváte si tu paletu barev a sílu okamžiku, který v Evropě jen tak nezažijete.

Kde se najíst

Ve městech jako Windhoek nebo Swakopmund je mnoho restaurací, kde si můžete objednat výtečné steaky, seafood či vegetariánský pokrm. Pokud do nich budete chtít zavítat, raději si udělejte rezervaci, v těch „dobrých“ bývá plno. Namibie je ráj pro všechny „masožravce“, je vývozcem prémiového hovězího masa.

Z divočiny ochutnáte nejčastěji antilopu — oryxe, kudu nebo antilopu skákavou. Pokud si myslíte, že cestou po Africe zhubnete pár kilo, tak se hluboce mýlíte. V každé lodži si můžete objednat jídlo, v kempu máte své ohniště, můžete si nakoupit maso (ve výbavě auta je lednička) a každý večer grilovat. Situace tak může být zcela opačná a vy se z Namibie vrátíte opálení, ošlehaní větrem a pískem, šťastní a s pár kily navíc.

Místní měna a specifika



Platí se namibijským dolarem, který je vhodný směnit na letišti po příletu. V lodžích a obchodech ve městech se dá platit kartou, nicméně na hodně pumpách berou pouze hotovost.

Co vás v Namibii jistě překvapí, je to, že spoustu věcí budou místní automaticky dělat za vás. Pokud jedete nakoupit a zaparkujete před obchodem, do pár vteřin vás zdraví pán s širokým úsměvem a bílými zuby, že vám během vašeho nakupování pohlídá auto.

Nemá cenu mu to rozmlouvat, bude vám ho hlídat, ať chcete, nebo ne. Za svou ochotu po vašem návratu k autu bude očekávat 10 N$ (cca 20 Kč). U pokladny v obchodě bude čekat člověk, který vám nákup dá do igelitových tašek, a na pumpě si palivo nenatankujete sami, opět to za vás někdo udělá. Všem těmto lidem dejte na oplátku 10 N$ (samozřejmě můžete dle vašeho uvážení i víc). Z toho důvodu je dobré mít po kapsách zásobu 10dolarových bankovek.

Namibie leží ve stejném časovém pásmu jako Česká republika, takže při komunikaci se známými a kamarády v ČR nemusíte myslet na časový posun.