Jako z pekla. Při osmihodinovém letu nepřetržitě křičelo dítě

Velmi nepříjemný let prožili cestující při cestě z Německa do amerického New Yorku. Po dobu osmi hodin jim na palubě křičelo malé dítě, které navíc lezlo po sedačkách. Někteří pasažéři prý zkušenost popsali jako let z pekla, jelikož chlapcovy skřeky v nadsázce přirovnali k démonickému jekotu. Nevšední zážitek jeden z cestujících natočil, informoval Independent.