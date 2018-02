Hotel St Christopher’s Village nabízí návštěvníkům celkem 26 kapslí, ve kterých mohou na noc složit hlavu. Nedá se přitom říct, že by jim nebylo dopřáno určitého komfortu.

Každá z malých ložnic nabízí i přes svou titěrnost dostatek prostoru, osvětlení, zásuvky, wifi a systém, který v kapslích udržuje teplotu — aby se hosté nepotili či jim naopak nebyla zima a mohli dýchat.

O soukromí se postarají závěsy, ke klidu zase přispějí špunty do uší. „Povyšujeme cestování na novou úroveň. Naše domácky působící kapsle nabízejí absolutní soukromí, ale zároveň si zachovávají svou společenskou a komunitní atmosféru,“ tvrdí marketingová manažerka hotelu Sophie Herbertová.

„Vystupte z kapsle a spřátelte se s dalšími podobně smýšlejícími cestovateli,“ dodává.

Uvnitř je titěrný pokojíček vybaven samozřejmě matrací s peřinou, ale také osvětlením či zásuvkami.

FOTO: St Christopher's Inns

Cena za noc začíná na 25 librách, což je zhruba 700 korun.

Rozšířily se do světa



Kapslové hotely pocházejí z Japonska, kde jsou velmi populární a mnohdy nabízejí ještě méně prostoru než ty nynější - moderní. Jejich cílem bylo nabídnout levné ubytování cestovatelům, kteří si z různých důvodů nemohli dovolit spát v tradičním hotelu.

První takový hotel se podle Daily Mailu otevřel roku 1979 v japonské Ósace a odsud se jeho popularita rozšířila dále do Asie, především do Jižní Koreje nebo do Singapuru. Aktuálně lze hotely tohoto druhu nalézt i v Belgii, na Islandu či v Mexiku.