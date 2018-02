Pláž na ostrově Ko Phi Phi Le bude uzavřená od června do konce srpna. Někteří by ji ovšem nejradši znepřístupnili natrvalo. To je ale z ekonomického hlediska nemožné, jelikož země je na příjmech z turistiky závislá a Maya je možná vůbec nejslavnější pláží v Thajsku. Dočasné uzavření by jí mělo alespoň trochu odlehčit. Množství turistů se podepisuje především na podmořském životě.

„Bylo prokázáno, že některé složky opalovacích krémů mohou přispívat k úmrtnosti korálů. Turisté jsou navíc ignoranti a neuvědomují si, jaké škody mohou napáchat, když se korálů dotýkají nebo je mačkají. Také jsou více neohrabaní než zkušení potápěči,“ uvedl odborník na podmořský život Jean-Luc Solandt. Riziko se pak násobí s počtem příchozích návštěvníků.

Na pláž v hlavní sezóně míří kolem 5000 turistů denně.

FOTO: Profimedia.cz

Do zátoky Maya Bay míří turisté nejčastěji z provincie Krabi nebo z Phuketu. Jejich počet v celé zemi navíc dlouhodobě narůstá. Loni se přehoupl přes hranici 35 miliónů návštěvníků. Je to velká zátěž i pro další křehké ekosystémy.

S obdobnými problémy, jako má thajská pláž, se ale potýkají i další místa, na kterých se v minulosti něco natáčelo. Výmluvným příkladem za všechny je chorvatský Dubrovník, kde se už několik let točí televizní hit Hra o trůny, a kde je nárůst turistů velmi citelný. [celá zpráva]