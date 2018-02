Název akce by se dal přeložit doslova jako bahenní pouliční party. Jedná se o nedílnou součást koloniálního městečka a její původ by se dal vysledovat do doby před 30 lety. Tamní rybáři se bahnem údajně pomazávali z důvodu, že se jim pak u pobřeží vyhýbali komáři. Obyvatelé to pojali po svém a bujaré oslavy nezapomněli doprovodit i pitím alkoholu a pokřikem „uga, uga“.

O nezvyklou událost se postupně začali zajímat i turisté, ačkoli tradice se drží především mezi místními. Ač v posledních letech dorazilo na akci přes 3000 zahraničních návštěvníků, tradiční karneval je stále větším i známějším lákadlem. Paraty leží od Ria, které je jakýmsi epicentrem karnevalu, 200 kilometrů na sever.

Blátivý festival by ale rozhodně neměl být jediným důvodem, proč do Paraty případně zamířit. Návštěvníky by měla nadchnout především zdejší koloniální architektura, i průvodce Lonely Planet o městečku píše, že se jedná o jedno z nejpřitažlivějších míst v Brazílii. Plusem je absence automobilové dopravy, průjezd vozidel starými uličkami je totiž zakázán.

