Přístup do rezortu byl od roku 1980 zakázán, což jen umocnilo tajemnou auru, která místo obestírala. Údajné paranormální jevy a nejrůznější konspirační teorie ale přitahovaly návštěvníky i tak — alespoň ty, kterým tamní atmosféra nenaháněla husí kůži.

Některá úmrtí, ke kterým v průběhu stavby došlo, byla totiž nanejvýš podivná. Několik dělníků spáchalo sebevraždu, přesto, že nikdy nevykazovali známky deprese. Na nedaleké silnici zase došlo k několika fatálním automobilovým nehodám.

Místo plné duchů, nebo uvržená kletba? Teorií o podivných událostech je více.

FOTO: Profimedia.cz

A právě v tomto momentě přichází na řadu spousta konspiračních teorií, které mluví o hřbitově, na kterém měl rezort stát. Duše mrtvých nizozemských vojáků prý dělníky navštívily a nepřály si, aby na jejich posvátném území cokoli vyrostlo.

Pověrčiví jedinci zase tvrdili, že náhlá úmrtí byla odplatou za zničení jakéhosi ornamentu draka, který se zde před stavbou nacházel. Draci jsou v asijské mytologii totiž nositeli štěstí, prosperity a úspěchu. Zničením symbolu na sebe prý dělníci uvrhli kletbu.

Selhala i druhá fáze



Tak či tak, úmrtí se nashromáždilo tolik, že k absolutnímu dokončení rezortu nikdy nedošlo. A to i přesto, že se k němu chtěla tchajwanská vláda odhodlat v roce 1989.

Jenže projekt by se velmi prodražil kvůli mizernému materiálu, který byl v první fázi výstavby použit. To bylo ostatně uvedeno i jako důvod, proč se letovisko nikdy neotevřelo. Zjistilo se totiž, že by budovy nedokázaly čelit případným živelným pohromám, například zemětřesení.

Rezort přitahoval nebojácné průzkumníky.

FOTO: Profimedia.cz

UFO domky byly v roce 2010 srovnány se zemí.

FOTO: Profimedia.cz

Navzdory podivným příběhům, které místo obestíraly, nikdo nikdy nezjistil, co za smrtí několika dělníků doopravdy stálo. A zřejmě to už ani nikdo nezjistí. V roce 2010 totiž došlo ke stržení všech budov ve tvaru létajících talířů, v plánu bylo vybudování aquaparku na stejném místě.

„UFO architektura“, jak se podobným domkům občas přezdívá, není na Tchaj-wanu ojedinělá. Podobná vesmírná obydlí vyrostla také nedaleko Tchaj-peje jako součást nové rezidenční čtvrti. Skončila ovšem podobně jako rezort San-č' — nebyla sice stržena, ale opuštěná jsou dodnes. [celá zpráva]