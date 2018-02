Neobvyklý odliv vody z benátských kanálů ve městě zaznamenali už před několika dny. Podle místních médií souvisí s nedostatkem srážek v posledních týdnech a také s astronomickým jevem — takzvaným modrorudým superúplňkem.

Měsíc v úplňku byl před týdnem velmi blízko Zemi a po úplném zatmění se zbarvil do ruda. [celá zpráva]

Venice's canals have dried up due to low tides, forcing its famous gondolas to park on muddy ground. pic.twitter.com/XN1vcxFeTP

Karneval ve městě, které se rozkládá na více než stovce ostrovů a ostrůvků spojených asi 400 mosty, začal už 27. ledna jako vždy oslavou na vodě. V uzavřené zóně se jí účastnilo jen 11 000 šťastlivců, protože úřady poprvé počet návštěvníků akce regulovaly.

Také v neděli 4. února policie vpustila na náměstí svatého Marka jen omezený počet lidí, tradiční „Let anděla” tak mohlo sledovat 20 000 lidí. Devatenáctiletá studentka Elisa Constantiniová oblečená v karnevalovém kostýmu se na laně spustila ze zvonice svatého Marka z osmdesátimetrové výšky a házela u toho barevné konfety.

Letošní ročník chce podle uměleckého ředitele karnevalu Marka Maccapaniho vzdát hold cirkusovému umění — akrobatům a kouzelníkům. Součástí oslav jsou i improvizovaná divadelní představení, která se konají v tamních divadlech i v ulicích města. Karneval zakončí 13. února jako obvykle volba nejkrásnější masky spojená s plesem a ohňostrojem.

Some of Venice's famous canals have dried out after weeks of no rain and unusually low tides caused by the #SuperBlueBloodMoon https://t.co/628ouA3oT4 pic.twitter.com/LkvyJrInRs