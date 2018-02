U vesničky Heul-ri, jen zhruba hodinu jízdy od Pchjongčchangu, leží Alp Ski Resort. Jedno z prvních lyžařských středisek v zemi, které bylo otevřeno roku 1980, zeje už více než 10 let prázdnotou a po sjezdovkách se prohání leda tak vítr a duchové. Relativně dobrý stav zařízení připomíná, jak neslavně by mohla skončit i nově vybudovaná sportoviště pro olympijské hry. Zájem Jihokorejců o lyžování totiž údajně velmi upadá.

Místo působí téměř jako po apokalypse.

FOTO: Profimedia.cz

Resort v Heul-ri měl restaurace, plavecké bazény, lanovky i půjčovny vybavení. To vše po uzavření v roce 2006 zůstalo prakticky netknuté. Zastavené lanovky houpající se ve větru, jejich letmé vrzání, vlhko a pohozené lyže vyhlížejí zlověstně a působí skoro apokalypticky. „Je to kompletně v ruinách a všechny obchody jsou mrtvé,“ tvrdí Oh Geum-Sik, který ve středisku provozoval půjčovnu lyží.

Středisko fungovalo od roku 1980 do roku 2006.

FOTO: Profimedia.cz

Kdyby podobně dopadla i sportoviště v olympijském Pchjongčchangu, bylo by to jistě nemilé. Jižní Korea za ně totiž utratila v přepočtu přes 16 miliard korun. Také Mezinárodní olympijský výbor po srpnové finální inspekci sportovišť poukázal na to, aby jejich výstavba nebyla zbytečná. Údržba si totiž vyžádá další velké finanční obnosy.

Někde se povalují i lyže.

FOTO: Profimedia.cz

Například stadión, kde proběhne slavnostní zahájení a který je schopen hostit na 35 000 lidí, bude po ukončení her stržen. Podobný osud čeká i jednu ze sjezdovek, která byla postavena v lese, jenž je pro místní posvátný. Stadión, který byl postaven na bruslení, by se naopak mohl proměnit ve velký chladírenský sklad na ryby a další plody moře, píše Independent.