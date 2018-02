Městečko Ollolai, ležící ve vnitrozemí, láká sice na pitoreskní výhledy, ale případní kupci musejí být připraveni také na určité závazky. Do opravy dlouho neobývaných domů budou muset vrazit klidně i 20 000 eur, tedy přes půl miliónu korun, což je za nemovitost stále relativně nízká částka. Práce navíc musejí být hotové nejdéle do tří let. Arbau ovšem tvrdí, že majitelé na oplátku dostanou něco pozoruhodného.

The Italian town of Ollolai is selling abandoned homes for essentially nothing. But residents must pay thousands to renovate them within three years. https://t.co/8YB0Uc9kEO pic.twitter.com/6pFRVVXskE — Business Insider MY (@BizInsiderMY) 1. února 2018

„Jsou to pitoreskní staré budovy postavené z typicky šedé sardinské žuly, na kterou lze narazit na zdejších horských vrcholcích nebo na pobřeží,“ tvrdí starosta. Součástí plánu je tímto způsobem navýšit populaci, která za posledních 50 let značně kolísala a snižovala se. Jelikož mladí lidé odcestovali za prací do jiných částí ostrova nebo přímo na italskou pevninu, žije v Ollolai v současnosti kolem 1300 spíše starších lidí.

Zájemci mají už jen týden



Kampaň je podle starosty Arbaua klíčová pro další existenci komunity. „Musíme domovy našich prarodičů přivést opět k životu. Mojí křížovou výpravou je zachránit naše tradici před zatracením. Hrdost na naši minulost je naší silou. Vždy jsme měli tuhý kořínek a nenecháme naše městečko zemřít,“ deklaroval starosta. Dodal, že se mu povedlo už prodat tři domy a zájem je veliký.

Ollolai, Italy: The town selling homes for $1 https://t.co/RjaYb6R0Bo — Maureen werther (@maureen_werther) 1. února 2018

Z toho důvodu se Aurbau rozhodl stanovit uzávěrku na přihlášky na 7. února. Podle Independentu se poptávka velmi zvedla koncem loňského roku a o koupi domu se zajímala i spoustu lidí ze zámoří. Zřejmě kvůli vidině teplého počasí. Nutno ovšem podotknout, že Ollolai leží od pobřeží zhruba hodinu jízdy autem, a to směrem na západní i východní stranu Sardinie.

Nejedná se o jediné italské městečko, které se neotřelým způsobem snaží nalákat nové rezidenty. V apulijské Candele zkoušeli obyvatele přivábit finančním obnosem 2000 eur, tedy zhruba 50 tisíci korunami. [celá zpráva]