„Již v době rekonstrukce jsme na ministerstvu kultury jednali o udělení tohoto titulu. Právě absence národní kulturní památky nebo nemovitosti v UNESCO naše město výrazně handicapovala v dotačních možnostech. A to přesto, že jenom v městské památkové rezervaci máme více než 180 nemovitostí. Udělením titulu pro Svatý Kopeček by se to mohlo změnit,” uvedl mikulovský starosta.

Udělení prestižního statusu poutnímu místu vítá i Pavel Pacner, římskokatolický kněz a nynější probošt význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. „Jsem tomu velmi rád. Toto prestižní označení by nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění financí a dotací na různé opravy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivnosti, i když o turisty my tady v Mikulově nouzi nemáme,” uvedl Pacner.

Zachoval se i duchovní rozměr



Kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila na samém vrchu Svatého Kopečku prošly v letech 2014 a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Završila šestiletý cyklus rekonstrukcí 17 objektů na Svatém Kopečku, které tvoří jednu z nejstarších křížových cest na sever od Itálie.

Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si město Mikulov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze 17. až 18. století.

„Investice na všechny opravy byly veliké, ale Svatý Kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická dominanta, a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr,” uvedl Koštial. Na Svatém Kopečku je také nově vybudovaná naučná stezka Svatý Kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu.

Počet národních kulturních památek v kraji roste. Loni k nim přibyl například loucký klášter ve Znojmě. Podle dostupných informací je jich nyní v kraji už 33. Vila Tugendhat a lednicko-valtický areál jsou navíc památkami UNESCO.