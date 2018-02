V Katschbergu 70 kilometrů nejrůznějších tratí: 14 procent z nich je modrých, 72 červených a 14 černých. Lahůdkou pro milovníky náročných sjezdovek je dvoukilometrová černá Direttissima s převýšením 600 metrů, která leží na jižních svazích hory Aineck (2220 m). Nejstrmější je na začátku a pak na konci.

Přiznám se, že jsem jako průměrný lyžař radši sjel mírnější červenou. Vlní se souběžní s ní jak postarší tanečník, který rád nechá vyniknou mladou temperamentní divošku.

Do Orlího hnízda



Z vrcholu Ainecku vede dolů do údolí, do osady St. Margarethen, která leží hned vedle vesničky Katschberg, nejznámější zdejší červená trať. Místní ji tu označují jako dálnici A1. Je široká, svižná a šest kilometrů dlouhá. Navíc se z ní dá odbočit na modré, stejně jako na černé sjezdovky, pokud byste si chtěli oddechnout, nebo si naopak zařádit. Tyto tratě leží trochu stranou, a jezdí na nich proto málo lidí.

Nejvíce sjezdovek je červených.

FOTO: Petr Veselý, Právo

Lanovka nás vyvezla nahoru na Aineck. Ten vytváří s protilehlým Tschaneckem (2030m) mohutný kotel, ve kterém se rozprostírá většina tratí střediska. Leží ve výškách 1150 až 2220 metrů a z jedné časti lyžařského komplexu můžete snadno přejet do druhé. Lyžařské svahy jsou orientované převážně na jih, takže si tu v jasných dnech užijete sluníčka opravdu dosytosti. Pokud jsou problémy se sněhem, dokáží prakticky všechny uměle zasněžit.

Na vrcholu Ainecku stojí také vyhlášená restaurace Orlí hnízdo (Adlerhorst) s výhledem do kraje.

Ráj pro děti

Na děti tady myslí opravdu hodně. Vybudovali tu pro ně speciální areál, Katschberský Dětský svět, kde si můžou hrát nebo se učit lyžovat s vyškolenými instruktory, někteří jsou dokonce převlečení za populární zvířecí postavičky. Mají tu i různé tratě, brány a další atrakce, ale také místnost, kde si můžou ratolesti odpočinout a v mrazech se zahřát.

Na děti se v areálu obzvlášť myslí.

FOTO: Franz GERDL/Kaernten Werbung

Ale hezké dětské areály postavili ve většině větších lyžařských středisek v Rakousku, takže to není nic až tak mimořádného. Běžné už není to, že ve spoustě hotelů, ale i restaurací mají na jídelním lístku hned několik dětských jídel, ale také tam mají herny a někde i oddělené bazény.

Rovněž tu nabízejí hlídání dětí v zařízeních podobných mateřským školkám, a dokonce jeslím, aby si rodiče mohli aspoň trochu zalyžovat, zaplavat nebo si zajít do wellness centra

Z hotelu rovnou na sjezdovky



Kromě lyžování si v Katschbergu můžete i zabruslit, vyzkoušet jízdu na ledové bobové dráze nebo si užít jízdu na saních tažených koňským spřežením. Pojedete zasněženou romantickou krajinou, rozšafný vozka bude mít oblečení, jaké se tu kdysi nosilo, a odveze vás až na horskou Pritz Hütte. Tady lze ochutnat různá jídla typická pro tento region.

Zajímavým kulinářským zážitek je rovněž návštěva Steakhouse, kde nabízejí místní speciality z různých druhů mas. Porci si ale dejte rozumnou, abyste ji zvládli. Místní totiž věří, že druhý den bude hezké počasí, když na talíři nezůstanou žádné zbytky.

Pokud jste milovníci piva, navštivte restauraci Stamperl, kde je nejvýše položený minipivovar v Rakousku. Nabízejí tu světlý ležák, ale také tmavé a pšeničné pivo.

Projížďka koňským spřežením je osvěžujícím zážitkem.

FOTO: Franz GERDL/Kaernten Werbung

Pokud jde o ubytování, v Katschbergu můžete vybrat mezi hotely, apartmány a chatami. Z většiny ubytovacích zařízení lze sjet přímo na sjezdovky, takže neztrácíte čas cestováním a přejezdy. Když tu neseženete místo, poptejte se v nedalekém Rennwegu, který leží u dálnice. Do střediska z něj jezdí skibus, a cesta trvá asi deset minut. My jsme ale zvolili jiné řešení.

V krbu praskal oheň. Dívali jsme se prosklenou stěnou odpočívárny vedle sauny na hladkou hladinu jezera. Nabírala modrofialový odstín oblohy, na které zapadlo slunce. Ochladit jsme se mohli v bazénku vedle sauny, ale také v bazénu, který stojí na okraji jezera. Má vyhřívané stěny, ale chybí mu dno, takže je plný průzračné jezerní vody. U hladiny byla teplá a dole pořádně studená. Podle hloubky ponoru tak ovlivňujete intenzitu chlazení.

Bydlení u Millstattského jezera není jen romantické, ale má svůj půvab i proto, že je to odsud kousek cesty do řady zajímavých lyžařských středisek, které lze snadno navštívit: do Goldecku, Gerlitzenu, Nassfeldu, Weissensee, Bad Kleinkirchheimu, Weissbriach-Gitschtalu atd. Navíc tu v zimě není sezóna, takže ubytování se dá pořídit relativně levně, a v některých hotelech bývá v ceně ubytování i skipas.