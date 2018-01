Před několika dny odstartovalo z letiště v Oslu letadlo. Doletělo nicméně jen ke švédským hranicím, kde se otočilo a vrátilo se do norské metropole. Na palubě se totiž vyskytl neurčitý problém s toaletou, kvůli kterému se let musel přerušit.

Ironické na tom je, že v tu dobu v letadle mimo další cestující sedělo 85 pasažérů, kteří se živí jako instalatéři. Mnoho z nich navíc zaměstnanci instalatérské společnosti Rørkjøp. Komické situace se zkrátka nevyhýbají ani letectví.

Šéf firmy Frank Olsen uvedl, že by zaměstnanci rádi přiložili ruku k dílu, nicméně to nebylo možné. „Bývali bychom to velmi rádi dali do pořádku, ale naneštěstí musela být oprava provedena zvenčí a nechtěli jsme riskovat a vyslat instalatéra do práce v 10 000 metrech,“ uvedl v nadsázce Olsen pro švédský list Dagbladet. Dodal, že v letadle údajně panovala dobrá nálada navzdory faktu, že se porouchaly toalety.

Instalatér ze společnosti Ulstein Hans Christian Ødegård, který byl rovněž na palubě, uvedl, že je vtipné, že bylo v letadle tolik řemeslníků a letadlo se stejně muselo otočit. „Je v tom něco humorného,“ řekl. Technici na letišti v Oslu si se závadou nicméně brzy poradili a letadlo tak mohlo opětovně vzlétnout.