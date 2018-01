Lanová dráha byla vybudována, aby pomohla od pozemních dopravních problémů a usnadnila lidem třeba cestu do práce. A není to žádný jednoduchý systém, spíše takové „metro v oblacích”, má totiž několik linek. První tři se otevřely v roce 2014, další dvě loni, ani u nich by se ovšem skončit nemělo, v plánu je dalších šest. Stanic je zatím 17.

Levná cena a skvělé výhledy



Pro místní se sice jedná o pouhý dopravní prostředek, turisté ale ocení spíše výhledy, kterými se mohou z kabin kochat, a to v nadmořské výšce 3600 až 4000 metrů. A jelikož jsou La Paz i El Alto zasazeny mezi Andy, je skutečně na co koukat.

O La Pazu se navíc traduje, že je nejvýše položeným hlavním městem světa. Toto tvrzení má ale jednu malou vadu – sídlí tu sice prakticky všechny vládní organizace, ale oficiálním hlavním městem Bolívie je Sucre.

Turisté na portálu TripAdvisor vyzdvihují i nízkou cenu lanovky, jízdenka totiž vyjde v přepočtu na zhruba deset korun.

Lanová dráha, kterou provozuje společnost Mi Teleférico, by navíc mohla zastínit leckteré evropské souputnice. Má wi-fi, je tichá, rychlá a moderní. O její vybudování se postarala rakouská společnost Doppelmayr.