Rekordy v počtu zaparkovaných aut a dalších uvízlých v Krkonošském národním parku se zapnutými motory v nedohledných kolonách zaznamenalo i městečko Janské Lázně.

Byznys s požehnáním ochranářů, jenž ve stezce vidí šanci odlehčit jiným magnetům Krkonoš, nebývale vzkvétá. Počet turistů roste zvlášť o zimních víkendech, kdy se návštěvníci stezky mísí s lyžaři. Policii často nezbývá, nežli auty přecpanou oblast Janských Lázní uzavřít a dopravu komplikovaně odklánět na Svobodu nad Úpou a Černý Důl, odkud musejí turisté pokračovat skibusy.

„Přesto musím říci, že stezka Janské Lázně výrazně zatraktivnila. Návštěvnost vzrostla oproti nedávné minulosti možná třikrát. Uvidíme, jak se to odrazí na poplatcích za ubytování. Místní podnikatelé ale mohou být spokojeni,“ míní janskolázeňský starosta Jiří Hradecký.

Chystají se večerní prohlídky



Celoročně otevřená stezka v Janských Lázních prakticky vymazala mimosezónu. A na šnůry aut jsou domorodci podle starosty zvyklí. „Ne že by to neobtěžovalo. Janské Lázně jsou zhruba patnáctkrát za zimu ucpané tak, že dopravu musejí řešit strážníci z Trutnova. Letos to bude odhadem dvacetkrát,“ předjímá Hradecký.

Doposud nevídaný nápor turistů mohou Janské Lázně očekávat o jarních prázdninách, kdy po Sněžce a pramenu Labe třetí nejpřitažlivější magnet Krkonoš rozšíří každodenní provoz o středeční večery. „Chceme, aby se návštěvníci bavili a zažili něco neobvyklého. Během večerních prohlídek se lidé mohou těšit na tajemnou atmosféru večerního lesa, zábavu a dobrodružství. Akce je koncipována tak, aby se mohla zúčastnit celá rodina,“ popisuje ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše Marie Jarkovská.

Stezka otevře o středečních večerech brány od 7. února do 23. března. „Raději ani nedomýšlím. Už takhle se někdy pomalu nedostanu autem do města,“ reagoval jeden z boudařů z úbočí Černé hory.

„Obavy z toho nemáme, dokud budeme mít z našeho 18miliónového rozpočtu na službu městských strážníků z Trutnova, kteří nás ročně stojí skoro 400 tisíc korun. Přispívá nám stezka i místní skiareál,“ říká Hradecký.

Parkoviště v Janských Lázních už prakticky není, kde stavět. „Když přijedete k moři a nemáte kde položit lehátko, jedete jinam. Víc parkovišť by do Janských Lázní přilákalo i větší množství lyžařů, což by zdejší sjezdovky už těžko unesly,“ podotkl Hradecký.