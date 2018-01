Z Prahy do New Yorku bude možné od jara létat i pod 10 tisíc korun

Od jara bude mít Praha velmi výhodné spojení s New Yorkem. Ačkoli se bude jednat o přestupní let se zastávkou v německém Frankfurtu, lákadlem má být nízká cena pod 10 000 korun a také brzký přílet do americké metropole naplánovaný kolem 11. hodiny. Spoj do Frankfurtu bude provozovat společnost Lufthansa, do New Yorku pak Singapore Airlines.