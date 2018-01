Přiznám se, že jsem si ji v hustém chumelení užíval jen chvíli, protože nejsem zas tak skvělý lyžař. Přejel jsem na mírnější, ale velice příjemnou červenou trať, která s ní vede téměř souběžně. Ve středisku Bad Kleinkirchheim - St. Oswald je z čeho vybírat. Mají tu celkem 104 kilometrů sjezdovek, z toho 18 km modrých, 78 km červených a 8 km černých.

Na své si přijdou i méně zdatní lyžaři.

FOTO: Petr Veselý , Právo

Poklidné lázeňské městečko Bad Kleinkirchheim leží v údolí a lyžařské tratě z něj vybíhají do obou stran. Z jednoho areálu do druhého nemusíte jezdit skibusem, je to pár metrů, které zvládnete pěšky.

To mi připadá praktické. Když máte pocit, že sníh na vaší straně kopce už ve slunci změknul, přejedete do stínu, třeba na protější svah. A sluníčka tu mají dost, v průměru kolem 300 slunečních dnů v roce. I to je důvod, proč do Korutan přijíždí spousta Čechů.

Pohoda pod svahem

Na sjezdovkách trochu foukalo, a tak jsme pod vrcholem hory Strohsack (1904 m) vyzkoušeli infrasaunu. Ale nesaunovali jsme se v ní, jen jsme se na chvíli prohřáli. Kdo ale chce, ten ji vyzkoušet může. Prosklená čelní stěna je z polopropustného skla, takže vidíte ven, ale není vidět dovnitř. Chladit se logicky musíte ve studeném sněhu.

Infrasauna má polopropustné sklo, dovnitř proto nikdo nevidí.

FOTO: Petr Veselý , Právo

Když jsme si užili pestré směsice tratí, zajeli jsme do restaurace na horské chatě Strohsackhütte. Dali jsme si grilovaná vepřová žebírka, Byla úžasná, aromatická a v puse se jen rozpadala. Tak dobrá žebírka jsem fakt ještě nejedl. Jenom pozor, zabrzděte včas, ať vám pak není těžko, porce na stylovém prkénku je opravdu pořádná.

Kdo chce, ten si může odpoledne zaskočit do termálních Římských lázní (Römerbad). Leží na úpatí jedné z hlavních sjezdovek. Po celodenním lyžování je to skvělý relax. Z bazénků s termální vodou stoupá v mrazivém počasí pára a vy můžete v poklidu sledovat zasněžené okolní kopce, nebo to, jak rozzářená oblaka sněhu odletují od lyží brzdících lyžařů.

V lázních si můžete užít vodní radovánky obklopeni zasněženými svahy.

FOTO: Therme Römerbad

Římské lázně jsou rájem pro vodomily, milovníky bazénů, termálních koupelí a nejrůznějších druhů saun. Po saunování si lehnete do lehátka a skrz prosklené stěny sledujete romantickou krajinu a idylické městečko Bad Kleinkirchheim. Nebo si tu můžete dopřát masáž, případně exotickou meditaci ve speciální místnosti.

Jízda se psím spřežením

Kdo chce vyzkoušet i něco jiného než lyžování, může vyrazit na procházku na sněžnicích k horské chatě. Tady ochutnáte korutanskou specialitu: friggu, což jsou míchaná vajíčka se sýrem, špekem a s chlebem. U chaty je malý okruh, na kterém si vyzkoušíte jízdu se psím spřežením krásnou horskou krajinou.

V restauraci na Strohsackhütte se stavte na grilovaná vepřová žebra.

FOTO: Petr Veselý , Právo

Saně táhnou temperamentní huskyové, takže se připravte na docela svižnou projížďku. Instruktor dohlíží, aby vše proběhlo tak jak má.

Ubytování si většina lidí shání v Bad Kleinkirchheimu nebo v okolních obcích. Romantickým místem je nedaleké Millstattské jezero. V zimě, kdy tu není sezóna, seženete ubytování ve zdejších apartmánech nebo i tří a čtyřhvězdičkových hotelech za velice přátelskou cenu. Navíc zdejší lázně (Badehaus Millstätter See) představují pro vodomily další vodní ráj.