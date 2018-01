Praha



Prvorepublikový masopust

Vyrazte v sobotu odpoledne do Toulcova dvora v Hostivaři. Masopustní veselí se tentokrát ponese v duchu první republiky – kapela Staropražští pardálové zahraje dobové skladby. Těšit se můžete na představení tradičních masek, prohlídku špýcharu, tancování v renesančním rytmu, tematické scénky i na spoustu dobrot. Více informací zde.

Zabijačka v muzeu

Staročeské tradice si užijete také v Národním zemědělském muzeu, kde se v sobotu koná akce Letenské prase. Přijďte ochutnat zabijačkové speciality nebo si na workshopech zkusit, jak se vyrábí jitrnice, tlačenka či prejt. Pro nejmenší je připraven doprovodný program, čeká je třeba loutková pohádka nebo řemeslné a výtvarné dílny. Podrobnosti zde.

Hudební masopust

Do hlavního města opět zavítají hudební masopustní skupiny, takzvané Guggemusik soubory, a Narrengrupen, skupiny masek a šašků. Můžete se na ně přijít podívat po celý víkend na náměstí Republiky či k Rudolfinu, v sobotu odpoledne se navíc vydají na průvod Královskou cestou směrem do Starého Města, kde potom vypukne společné hraní a tancování. Další informace zde.

Středočeský kraj

Masopust se zabijačkou

Na návsi v Máslovicích nedaleko Kralup nad Vltavou v sobotu dopoledne odstartuje masopust vesnickou zabijačkou. Návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže v pojídání jitrnic, poslechnout si dechovku, prohlédnout si masky a zúčastnit se jejich průvodu po vsi. Více informací naleznete zde.

Tradiční masopust

Masopust chystá taky obec Svinaře blízko Mníšku pod Brdy. Přijďte v sobotu ochutnat speciality z vepřového masa, projít s maškarami vesnicí za hudebního doprovodu staročeské skupiny Třehusk a nakonec si užít masopustní zábavu v místní hospodě U Lípy, kde bude připravena bohatá tombola. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Festival minipivovarů

Máte rádi pivo z malých pivovarů? V tom případě byste neměli chybět na Střelnickém Minibeer Festu, který se od pátku do soboty koná ve spolkovém domě Střelnice v Táboře. Kromě popíjení zlatého moku se můžete těšit třeba na pivovarský kvíz, workshopy nebo vystoupení kapel jako Please The Trees nebo The Hops Party. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Zabijačka v pivovaru

Masopustní hodování si můžete užít v sobotu odpoledne v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. Nebude chybět muzika, čepované pivo a tradiční zabijačkové pochoutky. S řezníkem z jatek Vojenice se navíc můžete naučit přípravu jitrnic, ovaru, tlačenky nebo guláše. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Malý filmový festival

Další filmovou sobotu pořádá Městská knihovna v Chebu. Ve zdejším přednáškovém sále se budou zdarma promítat čtyři různé snímky, v nichž hrají hlavní roli ženy. Zhlédnout můžete španělské drama Ma Ma s Penelópe Cruz, americký dokument Hledaní Vivien Maier, norský film Slepá nebo britský eroticky laděný snímek Pestrobarvec petrklíčový. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Farmářská slavnost

Neseďte o víkendu doma a navštivte v sobotu dopoledne náměstí v Mostě, kde se uskuteční farmářská slavnost. Můžete ochutnat i nakoupit regionální potraviny či zabijačkové speciality nebo se zúčastnit soutěže o nejchutnější mostecký prejt, který sem dovezou profesionální řezníci. Více informací naleznete zde.

Liberecký kraj

Lyžařský závod

Jedenáctý ročník závodu v běhu na lyžích Jilemnická padesátka se uskuteční v sobotu i neděli kvůli povětrnostním podmínkám mimořádně na Roudnici. Zúčastnit se můžete volného závodu na 10 nebo 25 kilometrů či klasického na 25 nebo 50 kilometrů. Pro děti bude kromě kratších tratí připravena také škola lyžování a open vyjížďka. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Závod v běhu na historických lyžích

Tradiční klání v běhu na historických lyžích se opět koná v areálu koupaliště a kempu Pecka v sobotu odpoledne. Závod proběhne za každého počasí. Občerstvit se budete moci zabijačkovými specialitami v místní restauraci, odpoledne a večer zde vystoupí kapela Country Náhoda Pecka. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Svatební veletrh

Budova ČSOB Pojišťovny v Pardubicích hostí v pátek a sobotu svatební veletrh, kde na návštěvníky čekají módní přehlídky svatebních šatů, ukázky svatebních kytic či dortů a také doprovodný program, který zahrnuje tombolu, hudební či taneční vystoupení i soutěž o svatební cestu. Více informací zde.

Vysočina

Festival volného času

Milovníci breakdance, parkouru, ping-pongu nebo tanečního flash mobu by si neměli nechat ujít festival Vysočina v pohybu, který v neděli pořádá jihlavské nákupní centrum City Park. Zmíněné aktivity bude možno si i vyzkoušet, zároveň budou moci návštěvníci zajít do indiánského týpí nebo se podívat na zvířátka v malé farmě. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Salón vín

Holdujete dobrým tuzemským vínům? Pak vyrazte v neděli do Valtic, kde se uskuteční zahájení letošního Salónu vín, kde budete moci ochutnat na 100 vzorků oceněných zlatou medailí. Ta, která vám zachutnají nejvíce, si budete moci samozřejmě i koupit, v případě dotazů vám poradí zkušený someliér. Více informací zde.

Olomoucký kraj

Cosplay festival

Největší přehlídku cosplayerů v Česku pořádá v sobotu olomoucké nákupní centrum Galerie Šantovka. Cosplayeři jsou nadšenci, kteří se převlečou do kostýmu své oblíbené fiktivní postavy, nejčastěji z počítačových her. Letos zde zažijete zrekonstruovaný vesmír, zabojujete si v šermířské aréně nebo se ve virtuální realitě na chvíli stanete ninjou. Podrobnosti zde.

Zlínský kraj

Čokoládový festival

Milovníci sladké pochoutky by neměli chybět o víkendu ve Sportovní hale Euronics ve Zlíně, kde se koná Čokoládový festival. Můžete si prohlédnout výstavu o historii čokolády, degustovat různé speciality, zúčastnit se workshopů a samozřejmě si také něco sladkého zakoupit. Více informací naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Výstava abstraktního umění

Světoznámé výtvarné umělce Františka Kupku, Vasilije Kandinského nebo Pieta Mondriana spojuje pařížská skupina Abstraction-Création. Díla členů této avantgardní skupiny ze třicátých let minulého století si nyní můžete prohlédnout v ostravském Domu umění, který jí zasvětil výstavu. Další informace naleznete zde.