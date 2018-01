Ve švýcarské vesničce si hosté mohou hotelový pokoj nejdříve postavit

Zažil to snad každý - po delší cestě člověk přijede do hotelu a těší se, až si lehne. Jenže ve Švýcarsku jsou místa, kde je to trochu jinak. Každou zimu zde totiž vznikají ledové vesničky, a kdo v nich chce přespat, může si nejprve vybudovat vlastní iglú. Možnosti postavit si ledové obydlí většinou využívají zamilované páry, píše Daily Mail.