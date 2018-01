Na pařížské letiště Beauvais se z Prahy létalo naposledy v sezóně 2009 a 2010. „Jsme potěšeni, že můžeme oznámit linku mezi Prahou a Paříží-Beauvais, která bude v provozu dvakrát týdně. Jedná se o naši první oznámenou trasu pro zimní letový plán 2018,“ uvedla manažerka prodeje a marketingu pro střední a východní Evropu Olga Pawlonková a zároveň dodala, že se mohou cestující mimo jiné těšit na nižší ceny.

V týdnu od 15. ledna totiž začal u Ryanairu platit nový zavazadlový systém, který umožňuje cestujícím vzít si na palubu pouze osobní věc, za příruční zavazadlo si musejí připlatit. Na druhou stranu se ale zvýšil váhový limit pro zapsaná zavazadla a snížily se poplatky za jejich odbavení. [celá zpráva]

Paříž, do které nová linka povede, patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější destinace. V loňském roce do ní z Prahy odletělo 846 977 cestujících, což představuje meziroční nárůst o 6,6 procenta. Novou linku by podle odhadů mohlo využít více než 34 000 lidí v obou směrech.