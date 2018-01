Ostrov Stronsay, který má populaci čítající 349 lidí, každoročně přivítá ani ne dvojnásobný počet návštěvníků — zhruba 600. Zástupci zdejší komunity proto spustili internetový portál, pomocí kterého se rozhodli nalákat lidi k nastěhování i návštěvě.

Obyvatelé se popisují jako úzce spjatá komunita s bohatým kulturním i společenským životem, která se opírá o smysl pro svobodu, soběstačnost a prostor, o kterém si mnozí měšťané frustrovaní hektickým životem mohou nechat jen zdát.

Nevelký ostrov je z přírodního hlediska opravdu okouzlující. Nachází se na něm například skalní most zvaný Vat of Kirbister, jeden z nejpitoresknějších útvarů na Orknejích. Jelikož je zdejší terén také víceméně rovný, je Stronsay oblíbený mezi rekreačními cyklisty. Mimo to sem mohou zamířit také ornitologové, protože některé části ostrova jsou místem, kde hnízdí třeba papuchalkové.

Vat of Kirbister je zdejší skalní oblouk. Prý je jeden z nejhezčích na Orknejích.

FOTO: Profimedia.cz

Stronsay má i bohatou historii, v roce 2007 zde bylo při archeologickém průzkumu objeveno několik hlavic šípů, jejichž stáří se datuje 10 000 až 12 000 let do minulosti. Podle Telegraphu by se tak jednalo o jedny z nejstarších prehistorických artefaktů nalezených ve Skotsku.

„Nájezdů” turistů se nebojí



Turisty by obyvatelé ostrova přitom uvítali rádi. Jinde ve Skotsku jich je totiž poměrně plno a problém je opačný. Například loni v létě vydala policie hebridského ostrova Skye prohlášení, ve kterém příchozí návštěvníky varovala, že pokud nemají zajištěné ubytování, nemají ani jezdit. Obyvatelé si totiž stěžovali na hordy lidí, které magický ostrov doslova okupovaly.

Centrem ostrova je vesnice Whitehall.

FOTO: Profimedia.cz

Jedna z členek komunity Stronsay Diane Riley-Mooreová je ohledně nového turistického portálu ovšem klidná, podle ní žádný negativní dopad mít nebude. „Doufáme, že s nárůstem turismu dokážeme vytvořit i nová pracovní místa, což by mohlo přilákat nové obyvatele, ať už starší lidi v důchodovém věku nebo i mladé rodiny,“ uvedla.

„Máme malou, ale skvěle vybavenou školu, fantastickou zdravotní péči a také prostředí bez jakýchkoli zločinů. Naše komunita je klidná a přátelská, ale každý si může vybrat, zda se do ní bude zapojovat, nebo zda mu vyhovuje větší pocit samoty a odloučení,“ dodala Mooreová s tím, že ostrov je skutečně unikátním místem k životu. Komunita nyní hledá pro svou kampaň podporu u turistických organizací Visit Scotland a Visit Orkney.