Podle údajů zveřejněných organizací ASN zahrnovalo pět letů nákladní letouny a pět klasická dopravní letadla. Vzhledem k tomu, že se loni uskutečnilo zhruba 36,8 miliónu osobních letů, vychází jeden mrtvý na každý 7,36milióntý let. U osobních letounů se navíc nehody netýkaly velkých tryskáčů, ale menších letadel.

Nízká nehodovost není podle výkonného ředitele ASN Harro Rantera ničím překvapivým, protože se standardy v letectví neustále zvyšují. „Od roku 1997 vykazuje průměrný počet nehod sestupnou tendenci. Je to díky nárokům na bezpečnost, které úřady pro letectví neustále zvyšují,“ tvrdí. Kromě stále lepších technologií stojí za lepšími čísly také vyšší požadavky na samotný personál, především piloty.

Pokud by se do statistiky započetly i armádní a nekomerční lety, počet úmrtí by vystoupal na 230 lidí a celkem 24 nehod. Kolem 74 procent se jich totiž událo právě ve vojenských letounech. „I tak se ovšem stále jedná o nejnižší číslo v moderní historii letectví,“ uvedl Ranter.

I tak mohou být ale výsledky statistiky poměrně překvapivé, protože letecká doprava se stále rozrůstá. Jen v roce 2016 ji využilo téměř 3,7 miliardy lidí, jak uvádí Mezinárodní organizace pro civilní letectví. V porovnání s dobou před 25 lety je to více než trojnásobek.