Ostrov nese trefný, i když poněkud krkolomný název Just Room Enough Island. Volně by se to dalo přeložit jako ostrov, kde je akorát dost místa. Kromě domku zde stojí strom a na plážičce pár židlí. „Stačí jeden krok vedle a už plavete,“ glosoval list Washington Post.

Titěrný ostrov si v roce 1950 koupila rodina Sizelandových a svůj nový ráj chtěla proměnit na místo, kde si bude moci odpočinout od shonu a civilizace. Těžko říct, zda se členům rodiny něco takového na tak malém kusu země skutečně povedlo. Jen pro představu, rozloha Just Room Enough Islandu je kolem 300 metrů čtverečních, což Condé Nast Traveler připodobňuje k velikosti tenisového kurtu.

Souostroví Tisíc ostrovů se podle posledního sčítání sestává z celkem 1864 ostrůvků. Hranicí jsou rozděleny na USA a Kanadu a na jednom z nich se nachází zámeček Boldt, údajně největší turistická atrakce regionu. Pohádkovou stavbu zde pro svou ženu nechal vybudovat americký milionář George Charles Boldt začátkem 20. století.

Co se týče nejmenšího obydleného ostrova, podle Guinnessovy knihy rekordů držel dlouho prvenství Bishop Rock, osamělý kus pevniny náležící k britským Isles of Scilly. Jelikož byl ale zdejší maják, jakožto jediná stavba na ostrově, opuštěn v roce 1982, skončil k tomuto datu i rekord.