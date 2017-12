„Je to úžasné výročí našeho nejznámějšího pralesa. Když si k tomu přidáme ještě 180 let od počátku ochrany Žofínského pralesa, který se rozkládá v nedalekých Novohradských horách, tak je určitě co oslavovat,“ upozornil ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Při procházce Šumavou narazí na prales téměř každý turista.

Výprava do 18 neznámých koutů

„Celá Šumava má stovky hektarů pralesovitých zbytků, o kterých návštěvníci ani nevědí, že jimi třeba procházejí. Osmnáct z nich proto představuje nová kniha nazvaná Pralesy Šumavy. Čtenáři se tak vydají do 14 pralesů rozkládajících se na území národního parku a CHKO Šumava, do Žofínského pralesa a také do tří pralesů Národního parku Bavorský les,“ upozornil Hubený.

Kniha Pralesy Šumavy zavede čtenáře na známá místa, jako jsou Prameny Vltavy, Mokrůvka, Boubín nebo Trojmezná, ale i do pralesů, o kterých mnozí vůbec nevědí, že existují — Jezerní skála nad řekou Blanicí nebo Černý les ve vojenském prostoru Boletice.

„Všechny pralesy jsem objevoval díky lidem, kteří jejich zkoumání mnohdy věnovali velkou část svého života a znají je velmi dobře. Čtenáři tak nebudou mít jen zážitek z popisu pralesů, ale dozvědí se celou řadu úplně nových poznatků o tom, jak to v pralesích funguje,“ představuje knihu její autor Jan Dvořák.

Výlety za pralesy

Zmínil, že důležitou součástí celé knihy jsou fotografie Tomáše Čamry. „Ten dokázal zachytit krásu nejcennějších částí Šumavy jedinečnou formou a díky němu lidé uvidí jak nejzajímavější zákoutí šumavských pralesů a panoramatické pohledy, tak i noční fotografie,“ míní Dvořák. Kniha je k dostání na stránkách národního parku a návštěvníci parku se mohou těšit i na výlety za pralesy.

„Stejně jako letos i pro příští rok připravujeme pásmo přednášek nazvané Středeční večery na Šumavě, komentované vycházky do šumavských pralesů, soutěže pro děti, zajímavé upomínkové předměty s tematikou pralesů a mnoho dalšího,“ doplnila Petra Střelečková ze Správy Národního parku Šumava.