Giles ztratil zrak, když mu bylo 10 let, ale během dospívání se naučil sám cestovat a pohybovat, když dojížděl do speciální školy. Později si dal za cíl, že navštíví úplně každou zemi na planetě, protože podle něj neexistuje pro slepého člověka větší výzva. Při své první výpravě v roce 2000 se vydal do amerického New Orleans. Od té doby navštívil mnoho koutů na Zemi, včetně všech států USA.

„Cesta do New Orleans mi pomohla si uvědomit, že to dokážu. Byl jsem úplně sám, nevěděl jsem, kam vlastně jdu, ale bylo to ohromující. Zhluboka jsem se nadechl a řekl jsem si, že vytrvám,“ tvrdí Giles a dodává, že ve městě nakonec strávil kolem osmi dní, zkoumal okolí a popíjel. Další cesty na sebe nenechaly dlouho čekat.

Potkal i svou lásku



Prozkoumat opačný konec planety se vypravil hned další rok, kdy během pětiměsíčního výletu navštívil Nový Zéland, Austrálii, Thajsko a Vietnam. Kromě toho, že se musí při cestování obejít bez zraku, je také téměř hluchý, ale pomáhají mu digitální naslouchátka, díky kterým je schopen slyšet. Bez nich by byl zcela odkázán na pomoc druhých a nejspíše by nemohl vycházet z domu.

Takový osud se mu naštěstí vyhnul a Tony tak mohl procestovat už desítky zemí, včetně některých méně turisticky navštěvovaných, jako jsou africké státy Lesotho, Svazijsko, Mosambik, Zimbabwe, Zambie či Malawi. Na jeho seznamu nechybějí ale ani klasičtější cíle jako třeba Island, Srí Lanka či Řecko, kde potkal svou lásku, slepou Řekyni Tatianu.

Lidé mu většinou pomáhají



Peníze na cesty má díky rodinným úsporám, které obdržel po smrti otce. Na výletech se i tak snaží neutrácet a s penězi hospodařit. Přespává v levných hotelech a všude, kde může, jezdí veřejnou dopravou. „Cestuji letadly, vlaky, autobusy i loděmi, na severu Senegalu jsem jednou jel také ve vozíku taženém oslem,“ říká.

Handicap Britovi nezabránil v poznávání nových míst.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Gilese jsou k němu navíc obyvatelé po celém světě vřelí, a když si povšimnou jeho handicapu, snaží se mu pomoci. „V Jeruzalémě jsou zvyklí na turisty a lidé jsou navíc obecně nápomocní. I tak se ale občas stane, že někde někomu překážíte, tak vás prostě šťouchne nebo odstrčí,“ tvrdí Brit, který je také autorem dvou knih, jež vydal pod jménem Tony the Traveller neboli Cestovatel Tony.

Svátky chce Giles strávit v klidu doma a po Novém roce se rozhodne, kam jeho cesta povede příště.