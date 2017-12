Když si Roberts bookoval letenky do kalifornského San José namísto toho kostarického, nepřišlo mu na tom nic podivného. Do obou měst totiž British Airways vedou přímé linky. Teprve ve chvíli, kdy mu z londýnského Gatwicku přátelé napsali, kde je, uvědomil si muž, že chyboval. A nebylo mu dvakrát do smíchu, když se dozvěděl, že málem odletěl zhruba 6200 kilometrů od svého původního cíle.

Roberts začal rychle konat, aby odletěl do původně zamýšleného San José. Výlet se mu kvůli tomu poněkud prodražil, jelikož za přebookování letenek a změnu trasy dal 1000 liber, tedy skoro 30 000 korun. Jako člověk moderní doby se o svůj kiks podělil se svými přáteli na Facebooku. Zda se ovšem Brit nakonec s přáteli v cílové destinaci shledal, není podle Independentu známo.

Jednatřicetiletý muž přitom není prvním člověkem, kterému se podobný přešlap povedl. Loni si pár z Birminghamu Richella Heakinová a Ben Marlow zabookovali letenky do Las Vegas. Místo z britského Birminghamu si je ale zakoupili z Birminghamu nacházejícím se v americkém státě Alabama. Heakinová prý na letenky a celý výlet šetřila dva roky, aby je koupila jako dárek pro svého přítele.

Independent poukazuje na to, že zákony Evropské unie i USA umožňují lidem žádat do 24 hodin od zamluvení letenky plnou finanční náhradu, pokud by se rozhodli palubní lístky vrátit. Přebookování samozřejmě není problémem, většinou ale vyjde velmi draze.